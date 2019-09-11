Российские студенты смогут дольше оставаться в Великобритании после учебы

Британские власти продлили максимальный срок пребывания в стране иностранных студентов, которые уже закончили обучение. Теперь они смогут оставаться в стране до двух лет

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Премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон объявил о введении новых правил, касающихся пребывания иностранных студентов на территории страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства. Впредь иностранные студенты смогут оставаться и работать в Британии по студенческой визе в течение двух лет после завершения обучения в университете. По нынешним правилам предельный срок составляет четыре месяца, по завершении которых иностранные студенты должны или покинуть страну, или получить рабочую визу. Изменения коснутся всех иностранных студентов, в том числе россиян.

Таким образом, Джонсон вновь смягчил правила, касающиеся иностранных студентов, которые были ужесточены в 2012 году, когда МВД возглавляла Тереза Мэй. До 2012 года студенты могли оставаться в стране два года, но Мэй посчитала такие условия «слишком щедрыми».

Борис Джонсон выразил надежду, что объявленные им меры продемонстрируют открытость Британии для «самых способных людей со всего мира для обучения и работы». «Иностранные студенты вносят важный экономический и культурный вклад в нашу страну», — заявил министр образования Гэвин Уильямсон.

По состоянию на 2017 год (последняя доступная статистика) в Великобритании обучались 458 тыс. студентов из-за рубежа, из них 62 тыс. — студенты из стран Европейского союза, а 76 тыс. — студенты из Китая (данные Бюро статистики по высшему образованию). Число российских студентов, обучавшихся в британских университетах в 2017 году, составило 3,7 тыс.

Стоимость обучения на программе бакалавриата составляет от 16 тыс. до 20 тыс фунтов в год, в зависимости от курса и университета. Некоторые программы, например получение образования врача, стоят более 30 тыс фунтов. Обучение на магистратуре обойдется примерно в такую же сумму.