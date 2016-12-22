Пашинян обнаружил в Армении «заговор олигархов»

Премьер Никол Пашинян дал силовикам два часа на то, чтобы «найти заговорщиков» и «уложить их охрану в асфальт». Заявление последовало после того, как в Армении опубликовали расшифровку разговора глав двух спецслужб страны

Никол Пашинян (Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС)

Премьер Армении Никол Пашинян во время выступления на митинге, транслировавшемся в Facebook, поручил главам правоохранительных служб провести рейды у чиновников и олигархов в связи с заговором. Таким образом он отреагировал на публикацию записи разговора глав спецслужб страны.

«Прослушка глав спецслужб является заговором, преступлением по отношению к армянской государственности. Я поручил Службе национальной безопасности (СНБ) и полиции в самые краткие сроки найти заговорщиков и подвергнуть их самой суровой ответственности. Все эти «спецслужбы» и незаконно вооруженные группировки будут обнаружены и уничтожены», — заявил он, передает портал «Новости Армении».

В связи с произошедшим он обратился к главам силовых структур с требованием немедленно начать рейды. «Сейчас же провести рейды у олигархов поручаю главам полиции и СНБ, высокопоставленным чиновникам, уложить на асфальт всю их охрану, обезоружить. Чтобы через два часа вы доложили мне о проделанной работе и результатах», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

Пашинян подчеркнул, что в случае необходимости он будет готов вновь «надеть камуфляж и навести порядок на улицах». Он добавил, что берет на себя личную ответственность за все аресты. «Серж Саргсян и Роберт Кочарян! Вы бросили вызов народу. Посмотрите теперь, каким будет ответ народа», — обратился он к политическим противникам.

Политический скандал в Армении оказался спровоцирован публикацией в интернете записи разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. В разговоре, в ходе которого один из собеседников называет другого «братом», главы спецслужб обсуждают ход процесса над экс-президентом страны Робертом Кочаряном и главой ОДКБ Юрием Хачатуровым.

Главы спецслужб подтвердили подлинность видеозаписи. На специально созванной пресс-конференции Ванецян подчеркнул, что беседа «была сугубо юридическим обсуждением», и сообщил, что Генпрокуратура страны уже завела уголовное дело в связи с произошедшим.