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Песков объяснил исчезновение стенограммы разговора Путина с сайта Кремля
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Песков объяснил исчезновение стенограммы разговора Путина с сайта Кремля
Политика, 18:41
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Песков объяснил исчезновение стенограммы разговора Путина с сайта Кремля

Стенограмма разговора Владимира Путина с сотрудниками верфи «Звезда» в Приморье, рассказавшими о низкой зарплате, была заменена на сайте Кремля видеозаписью беседы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Просто заменили видеофайлом. Смотрите внимательно», — рассказал Песков.

Вместе с тем, страница на сайте Кремля со стенограммой разговора, как следует из кэша Google, изначально была отдельным материалом, не связанным со страницей, на которой было опубликовано видео. Об этом свидетельствует разный адрес страниц: сообщение, содержащее стенограмму было опубликовано в разделе Transcripts по адресу kremlin.ru/events/president/transcripts/58523 (в настоящее время ссылка недоступна, однако старая версия страницы доступна в кэше). Этот раздел содержит расшифровки встреч с участие президента.

Страница, на которой было опубликовано видео встречи, находится в разделе News по адресу kremlin.ru/events/president/news/58521. В этом разделе публикуются сообщения пресс-службы Кремля.

Путин не поверил сказавшей о низкой зарплате сотруднице «Звезды»
Общество

Визит Путина на новую верфь предприятия «Звезда» в Приморье состоялся 11 сентября. Во время встречи с рабочими президент задал им вопрос о размере зарплат, на что сотрудники «Звезды» назвали ему цифру в 30 — 40 тыс. руб. Глава государства удивился этому размеру зарплаты, указав на то, что это нижняя планка средней зарплаты по региону. Сразу после этого представитель предприятия привел ему иную цифру — 70 тыс. руб., полученную, по ее словам, «от отдела кадров».

На новой верфи предприятии «Звезда» президент вместе с главой «Роснефти» Игорем Сечиным участвовал в закладке танкера класса «Афрамакс». Завод звезда является ведущим предприятием по ремонту подлодок Тихоокеанского флота.

Теги: Владимир Путин , Кремль
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