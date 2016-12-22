Кремль не воспринял всерьез сообщения об угрозе для россиян в Сирии

В Кремле не относятся серьезно к сообщениям американских СМИ о возможности удара американских военных по российским объектам в Сирии. Об этом, как сообщает «РИА Новости», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы не воспринимаем больше серьезно сообщения СМИ, потому что они полностью дискредитировали [себя]. Ориентируемся на официальные заявления», — заявил Песков.
Ранее, 10 сентября, газета The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом рассматривает варианты военного ответа, если силы президента Башара Асада «устроят резню в Идлибе». При этом, рассказали источники издания, президент Дональд Трамп рассматривает вопрос о возможности нанесения ударов по российским и иранским объектам в Сирии.
«Пентагон разрабатывает военные варианты, но Трамп еще не решил, что именно вызовет военный ответ или будут ли США нацелены на российские или иранские вооруженные силы, помогающие Асаду в Сирии», — заявил изданию американский высокопоставленный чиновник.
Источники издания рассказали также, что, по данным американской разведки, Башар Асад разрешил своим военным применять химическое оружие, в частности хлор, при освобождении провинции Идлиб от боевиков оппозиции. Еще один источник рассказал, что Белый дом разрабатывает также невоенные варианты ответа. «Мы не утверждали, что США дадут военный ответ на наступление», — сказал представитель администрации, пожелавший остаться анонимным.