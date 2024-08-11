Очевидец рассказала о первых минутах после падения ракеты возле ее дома

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Жительница Курска, возле дома которой произошло падение сбитой украинской ракеты и которая находилась в этот момент в квартире, рассказала на видео, что происходило в первые минуты после ЧП.

«У меня на балконе [после случившегося] вообще стекол не было. Все посвалилось в доме. Конечно, страшно. Потом крики начались. <...> В дыму все в квартире [было]», — рассказала женщина.

По словам жительницы, во всех трех комнатах ее квартиры многие предметы попадали из-за падения ракеты, но стекла в окнах уцелели, полностью разбито только стекло на балконе.

Падение ракеты произошло около полуночи с 10 на 11 августа. В городе была объявлена ракетная опасность, работа система ПВО. В результате инцидента также сгорели несколько автомобилей, которые были припаркованы возле поврежденного дома. Пострадали 13 человек, двое из них в тяжелом состоянии.