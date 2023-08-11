Предложение Эр-Рияда по проекту нового истребителя вызвало трения с Токио

Саудовская Аравия предложила Британии, Италии и Японии свое участие в проекте создания истребителя шестого поколения с искусственным интеллектом. Рим и Лондон готовы его рассмотреть, а Токио выступил против

Концепт истребителя Global Combat Air Program (GCAP) представленный на выставке DSEI Japan Defense 15 марта 2023 года (Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Саудовская Аравия захотела присоединиться к совместному проекту Великобритании, Италии и Японии, которые договорились разработать и создать истребитель нового поколения, сообщает Financial Times.

Речь идет о проекте Global Combat Air Program (GCAP), британское правительство объявило о нем в декабре 2022 года. Он предполагает создание истребителя, «оборудованного новейшими сенсорами, системами вооружения и инновационными системами анализа данных». Истребитель шестого поколения Tempest будет оснащен компьютером с функциями искусственного интеллекта, он призван заменить самолеты четвертого поколения Typhoon, передавала Би-би-си.

По данным пяти источников издания, Эр-Рияд направил трем странам соответствующий запрос, и он уже вызвал разногласия среди участников проекта. Лондон и Рим готовы рассмотреть предложение, а Токио выступил против. Япония в 2014 году отменила многолетний запрет на экспорт оружия и военных технологий и сейчас в рамках проекта GCAP обсуждает дальнейшее ослабление ограничений в этой области, что позволило бы стране выйти на зарубежные рынки. По мнению японских чиновников, участие Эр-Рияда усложнит процесс согласования того, на какие рынки она могла бы поставлять военную технику, пишет FT.

Помимо того, в Японии опасаются, что сроки создания истребителя могут сдвинуться. В Токио рассчитывают, что завершить работу над ним получится к 2035 году.

Италия и Британия, хотя и предварительно одобрили участие Саудовской Аравии, сделали это со значительными оговорками — они сомневаются, что Эр-Рияд способен «предложить что-то существенное в технологическом плане», пишет FT. Как сообщили источники издания, переговоры пока находятся на ранней стадии; если Эр-Рияд все же присоединится к проекту стоимостью в десятки миллиардов долларов, он не только внесет значительный финансовый вклад, но и предложит помощь инженеров.

Источник издания в Минобороны Британии сообщил, что Лондон рассматривает Эр-Рияд как ключевого партнера по программе разработки истребителей работаем над тем, «чтобы как можно скорее добиться значительного прогресса». В оборонных ведомствах Италии и Японии не ответили на запросы FT.