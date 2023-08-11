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Предложение Эр-Рияда по проекту нового истребителя вызвало трения с Токио

Эр-Рияд решил вместе с Лондоном, Римом и Токио и создать истребитель нового поколени
Саудовская Аравия предложила Британии, Италии и Японии свое участие в проекте создания истребителя шестого поколения с искусственным интеллектом. Рим и Лондон готовы его рассмотреть, а Токио выступил против
Концепт истребителя Global Combat Air Program (GCAP) представленный на выставке DSEI Japan Defense 15 марта 2023 года
Концепт истребителя Global Combat Air Program (GCAP) представленный на выставке DSEI Japan Defense 15 марта 2023 года (Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Саудовская Аравия захотела присоединиться к совместному проекту Великобритании, Италии и Японии, которые договорились разработать и создать истребитель нового поколения, сообщает Financial Times.

Речь идет о проекте Global Combat Air Program (GCAP), британское правительство объявило о нем в декабре 2022 года. Он предполагает создание истребителя, «оборудованного новейшими сенсорами, системами вооружения и инновационными системами анализа данных». Истребитель шестого поколения Tempest будет оснащен компьютером с функциями искусственного интеллекта, он призван заменить самолеты четвертого поколения Typhoon, передавала Би-би-си.

По данным пяти источников издания, Эр-Рияд направил трем странам соответствующий запрос, и он уже вызвал разногласия среди участников проекта. Лондон и Рим готовы рассмотреть предложение, а Токио выступил против. Япония в 2014 году отменила многолетний запрет на экспорт оружия и военных технологий и сейчас в рамках проекта GCAP обсуждает дальнейшее ослабление ограничений в этой области, что позволило бы стране выйти на зарубежные рынки. По мнению японских чиновников, участие Эр-Рияда усложнит процесс согласования того, на какие рынки она могла бы поставлять военную технику, пишет FT.

Помимо того, в Японии опасаются, что сроки создания истребителя могут сдвинуться. В Токио рассчитывают, что завершить работу над ним получится к 2035 году.

Италия и Британия, хотя и предварительно одобрили участие Саудовской Аравии, сделали это со значительными оговорками — они сомневаются, что Эр-Рияд способен «предложить что-то существенное в технологическом плане», пишет FT. Как сообщили источники издания, переговоры пока находятся на ранней стадии; если Эр-Рияд все же присоединится к проекту стоимостью в десятки миллиардов долларов, он не только внесет значительный финансовый вклад, но и предложит помощь инженеров.

Источник издания в Минобороны Британии сообщил, что Лондон рассматривает Эр-Рияд как ключевого партнера по программе разработки истребителей работаем над тем, «чтобы как можно скорее добиться значительного прогресса». В оборонных ведомствах Италии и Японии не ответили на запросы FT.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
истребитель Саудовская Аравия Великобритания Италия Япония
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