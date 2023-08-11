Экс-президенту ЮАР не нашлось места в тюрьме

Зума в 2021-м был приговорен к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к суду. Спустя два месяца в заключении его освободили по УДО, однако суд счел освобождение незаконным. Теперь Зума избежал тюрьмы в рамках борьбы с их переполненностью

Джейкоб Зума (Фото: Peter Foley / Getty Images)

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума освобожден от отбывания наказания в тюрьме, так как его включили в программу, нацеленную на борьбу с переполненностью пенитенциарных учреждений, об этом объявили комиссар пенитенциарной системы Макготи Тобакгале и министр юстиции Рональд Ламола, передает портал The South African. Всего по программе освободят 9 тыс. заключенных из группы низкого риска — например, осужденных за ненасильственные преступления.

Как пишет портал, утром 11 августа Зума прибыл в исправительный центр Escourt и уже через два часа покинул его. Политик ранее содержался в этом центре, затем он попал под условно-досрочное освобождение по медицинским показаниям, однако УДО признали незаконным, и суд постановил, что Зума должен вернуться в тюрьму.

В республике неоднозначно встретили данное решение. Правящая партия «Африканский национальный конгресс» (ее лидер — нынешний президент страны Сирил Рамафоса, сменивший своего однопартийца Зуму на посту) поддержала его и назвала «наилучшим образом отвечающим интересам страны». Однако лидер оппозиционного «Демократического альянса» Джон Стенхейзен заявил, что Рамафоса в данной ситуации продемонстрировал «бесхребетность» и отказался от демократических принципов верховенства права и равенства всех перед законом.

81-летний Зума возглавлял ЮАР с 2009 по 2018 год. В 2018-м он ушел в отставку под давлением правящей партии на фоне затянувшегося политического кризиса и коррупционных скандалов. Всего бывшему президенту предъявили обвинения по 700 эпизодам мошенничества и отмывания денег. Все они относятся к периоду, когда он был у власти.

Однако в тюрьму он попал за неуважение к суду — отказался давать показания по делам, касающимся финансовых преступлений. В июне 2021 года суд приговорил его к 15 месяцам тюремного заключения. Это решение вызвало в стране протесты, в которых погибли более 300 человек.

Зуму освободили по УДО в сентябре 2021-го, то есть в заключении он провел только два месяца из 15. Уже в декабре суд постановил, что политик должен вернуться в тюрьму, однако в дальнейшем разбирательства по данному вопросу продолжались. Точку поставил Верховный апелляционный суд страны в ноябре 2022-го: он также вынес решение, что экс-президент должен отбывать наказание в тюрьме.