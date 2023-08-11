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Военная операция на Украине ,  
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Власти назвали сроки восстановления Чонгарского моста после удара ВСУ

Сальдо: восстановление Чонгарского моста после удара ВСУ займет около месяца
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Военная операция на Украине
Сроки работ на Чонгарском мосту, поврежденном при ударе в начале месяца, оцениваются как минимум месяц, но могут затянуться и на два, говорит Сальдо. При ремонте возникли сложности «технического плана»
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Ремонт Чонгарского моста после удара украинских войск продлится не менее месяца, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в интервью телеканалу «Россия-24».

«Примерные сроки восстановления — не менее месяца. А то и два месяца работы будут продолжаться», — сказал он. По словам главы региона, при ремонте возникли «сложности технического плана», которые сейчас изучают специалисты.

Он подчеркнул, что сухопутный маршрут в Крым через новые регионы справляется с потоком машин несмотря на обстрелы мостов в Херсонской области.

Чонгарский мост и переправа через пролив Тонкий соединяют Крым и Херсонскую область. Чонгарский мост проходит между Джанкоем и Новоалексеевкой, а мост через пролив находится возле Геническа.

Чонгарский мост закрыли после обстрела 6 августа. Как рассказывал Сальдо, по мосту ВСУ выпустили 12 ракет, девять из них сбили системы ПВО. По его словам, при обстреле был ранен один мирный житель, проезжавший по мосту в момент удара.

Фото:saldo_vga / Telegram Фото:saldo_vga / Telegram

Глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма и бывший министр транспорта региона Анатолий Цуркин накануне оценивал сроки восстановления моста в 7-10 дней, но предупреждал, что сроки восстановления «зависят от возможных угроз — ракетной опасности».

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Крым Херсонская область Владимир Сальдо
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