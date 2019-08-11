Оппоненты обвинили Трампа в распространении «теории заговора»

Президент США ретвитнул спорное сообщение о смерти Эпштейна

Фото: Susan Walsh / AP

Оппоненты президента США Дональда Трампа обвинили его в попытке распространить теорию заговора. Поводом стало решение главы государства ретвитнуть сообщение, касающееся смерти финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает Washington Post.

В своем Twitter Трамп никак не комментировал самоубийство Эпштейна, однако скопировал в свою ленту сообщение консервативно настроенного сатирика Терренса Уильямса. Последний высказал удивление по поводу того, что умер финансист, у которого была некая информация, касающаяся бывшего президента США Билла Клинтона. Помимо этого Уильямс задался вопросом, как мог покончить самоубийством человек, которого 24 часа в сутки постоянно наблюдали, опасаясь, что он действительно может свести счеты с жизнью.

Как отмечает WP, слова Уильямса не подкреплены фактами. По словам собеседника газеты, за Эпштейном действительно наблюдали, однако уже более недели этого не происходило, поскольку специалисты посчитали, что он отказался от идеи суицида.

Недовольство ретвит Трампа вызвал у Клинтона. Его представитель заявил, что президент прекрасно знал, насколько он отвратительно поступает, делая ретвит. «Может он забыл о 25-й поправке, которая позволяет отрешить главу государства от должности», - задался вопросом Анхел Уренья.

Решение президента вызвало критику и среди некоторых его сторонников. Так, сенатор от Республиканской партии Марк Рубио заявил, что стремление распространять теории заговора в отношении оппонентов как раз и приводит к тому, что американское общество становится подвержено влиянию извне.

Сам Трамп уже не раз поддерживал в своем Twitter спорные теории. Например, он пытался убедить всех, что экс-президент Барак Обама родился не в США (как сообщается в его официальной биографии), а в Кении. Во время предвыборной кампании Трампа также пытался связать отца своего оппонента Теда Круза с делом об убийстве в 1963 году президента Джона Кеннеди.

Джеффри Эпштейн, которому в прошлом месяце были предъявлены обвинения в секс-торговле несовершеннолетними, покончил с собой в камере СИЗО Манхэттена накануне.