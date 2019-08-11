СМИ сообщили о захвате мятежниками президентского дворца в Адене

Бывшие союзники главы Йемена взяли под контроль один из крупнейших городов страны

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Группа мятежников в Йемене захватила президентский дворец в Адене, а также несколько военных частей в этом городе, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на различные источники.

Информацию о штурме боевиками полупустого президентского дворца агентству Reuters подтвердил представитель отрядов самообороны, ранее выступавших на стороне поддерживаемого странами Персидского залива президента Мансура Хади. Члены организации «Южный переходный совет», которая вместе с Саудовской Аравией ранее боролась с поддерживаемыми Ираном хуситами, практически без боя заняли правительственное здание.

Одновременно в ходе боев, в которых погибли несколько десятков человек, под контроль повстанцев перешли и все военные части, расположенные в Адене. В ходе боев в городских кварталах они применяли в том числе минометы и танки, что привело к жертвам среди гражданского населения.

В окружении Хади случившееся назвали переворотом в отношении международно признаного правительства.

К деэскалации конфликта уже призвала Саудовская Аравия, которая призвала стороны сесть за стол переговоров.