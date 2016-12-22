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Назарбаев анонсировал «историческое решение» по статусу Каспийского моря
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Назарбаев анонсировал «историческое решение» по статусу Каспийского моря
Политика, 12:50
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Назарбаев анонсировал «историческое решение» по статусу Каспийского моря
По словам казахстанского лидера, на протяжении последних 20 лет Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан вели сложные переговоры по поводу статуса Каспия и пришли к «очень важному для всех» моменту
Нурсултан Назарбаев (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе презентации инфраструктуры каспийского порта Курык заявил, что принятие Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которую планируется подписать на саммите завтра, 12 августа, станет историческим решением. Об этом сообщает Tengri News.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день согласованы все вопросы, которые обсуждались на протяжении последних 20 лет.

«В течение последних 20 лет мы вели очень непростые переговоры, согласовывали наши позиции, чтобы решить все вопросы нашей общей работы в Каспийском море. Это судоходство, это ресурсы, это сохранение биологических ресурсов и торговое сотрудничество наших государств, — отметил лидер республики. — Очень важный момент для всех нас».

Путин и четыре президента после 20 лет подготовки разделят Каспий
Политика

В минувшую пятницу пресс-служба Кремля сообщила о том, что 12 августа в казахстанском Актау состоится пятый Каспийский саммит, на котором президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана определят правовой статус Каспийского моря. Комиссия работала над выработкой конвенции с 1996 года. Правовой статус акватории страны пытались определить с момента распада СССР.

Проект конвенции предполагает деление дна и недр Каспийского моря на секторы, а акватории — на внутренние и территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство. Также соглашение определит границы воздушного пространства над Каспием. Помимо этого, документ запретит нахождение в Каспийском море вооруженных сил, которые не принадлежат ни одной из пяти стран.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Нурсултан Назарбаев , Казахстан , Каспийское море , саммит
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