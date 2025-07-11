Россиянина задержали в Таиланде по подозрению в наркоторговле
Россиянина Дмитрия Пупышева и двух тайцев — Сиравита и Тханакрита – задержали на Пхукете по подозрению в наркоторговле, пишет газета Khaosod. Анализы доказали наличие наркотиков в организме у всех троих подозреваемых.
РБК направил запрос в генеральное консульство России на Пхукете, а также в Бюро туристической полиции Таиланда.
Задержанию предшествовали обыски в кондоминиуме, популярном среди россиян, рядом с торговым центром Central Phuket и школой Headstart. В ходе обыска были изъяты кетамин, экстази и другие запрещенные вещества растительного и синтетического происхождения — то есть наркотики 1-го и 2-го класса, согласно законодательству королевства.
За распространение наркотиков 1-го класса в Таиланде грозит тюремное заключение на срок от 5 до 20 лет и штраф в размере до 400 000 батов (около 950 тыс. руб.).
Ранее в Таиланде против россиянина возбудили уголовное дело за незаконную реализацию марихуаны и электронных сигарет. В стране легализовали использование марихуаны в медицинских целях в 2018 году, а в 2022 году стало законным ее выращивание для личного использования. Но для продажи необходима лицензия, иначе грозит наказание в виде штрафа до 300 тыс. батов (717 тыс. руб.) или тюремного заключения на срок до трех лет.
Что касается электронных сигарет, то в Таиланде запрещено их импортировать и продавать. За их хранение предусмотрен штраф в размере до 500 тыс. батов (1,2 млн руб.) или заключение сроком до пяти лет.
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