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Политика ,  
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NYT узнала о проверках отношения к начальству в ФБР на полиграфе

NYT: ФБР стало чаще проверять сотрудников на полиграфе
После смены руководства персонал ФБР стали чаще тестировать на полиграфе, задавая вопросы об отношении к главе спецслужбы, пишет NYT. Источники газеты говорят, что пренебрежительное отношение к нему может привести к увольнению
Фото: Дмитрий Коротаев / Epsilon / Getty Images
Фото: Дмитрий Коротаев / Epsilon / Getty Images

Федеральное бюро расследований (ФБР) США стало чаще проверять сотрудников на полиграфе после того, как должность главы бюро занял Кэш Патель, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

NYT отмечает, что обычно ФБР прибегает к таким тестам, чтобы выявить людей, которые могли раскрыть или уже раскрыли секретную информацию. Теперь проверки посвящены выяснению отношения служащих к главе ФБР, их число измеряется десятками, утверждают источники. Однако, пишет газета, количество тех, кого спрашивали именно о Пателе, неизвестно.

Сенат утвердил Кэша Пателя на должность директора ФБР в феврале 2025 года. В 2017 году был старшим советником по борьбе с терроризмом в комитете по разведке Палаты представителей конгресса. В феврале 2019-го Патель стал сотрудником Совета нацбезопасности, а спустя год перешел в аппарат директора Национальной разведки. В январе 2021 года, после того как Белый дом возглавил Джо Байден, Патель покинул госслужбу и вошел в совет управляющих медиакомпании Трампа Trump Media & Technology Group, которой принадлежит социальная сеть Truth Social.

На должность директора ФБР Пателя номинировал лично Трамп в ноябре 2024 года.

Использование полиграфа и характер интервью указывает на внимание главы ФБР к своему публичному имиджу, указывает NYT. Источники газеты сочли подобные проверки политически мотивированными. Бывшие сотрудники бюро полагают, что пренебрежительное отношение к Кэшу Пателю или его заместителю Дэну Бонджино может стоить агентам работы.

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Специалисты по полиграфии предположили, что вопрос, говорили ли сотрудники что-либо негативное о Пателе, мог звучать в конце интервью. Таким образом можно отследить определенные физиологические реакции участника, чтобы сравнить их с ответами на другие вопросы, пояснили опрошенные NYT эксперты.

В начале июля была опубликована редакционная статья NYT, в которой говорилось, что Трамп превращает ФБР в инструмент по продвижению собственных политических интересов и мешает ведомству обеспечивать безопасность американских граждан, бороться с терроризмом и организованной преступностью. Бонджино назвал публикацию «плохо продуманной нападкой». По его мнению, издание намеренно скрыло важные результаты работы бюро при новом руководстве, акцентировав внимание на кадровых изменениях.

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Теги
Милена Костерева Милена Костерева
ФБР полиграф США Кэш Патель имидж увольнения
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