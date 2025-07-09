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Военная операция на Украине ,  
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Российские войска заняли Толстой в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Российские подразделения продвинулись вдоль шоссе на Днепропетровскую область
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения российской группировки «Восток» заняли населенный пункт Толстой в Донецкой народной республике. Минобороны сообщило, что его взятие стало «результатом активных и решительных действий».

Толстой находится к северу от села Поддубное (было также занято российскими подразделениями) и шоссе, ведущего в Днепропетровскую область.

Также в зоне военной операции за последние сутки произошли следующие события:

  • подразделения группировки «Cевер» нанесли удары по позициям восьми украинских бригад и двух полков в районах населенных пунктов Рыжевка, Кондратовка, Варачино, Яблоновка, Юнаковка, Писаревка, Садки, Новая Сечь, Ольховатка, Хатнее, Меловое;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям пяти бригад в районах населенных пунктов Купянск, Благодатовка, Колодези, Яцковка, Зеленая Долина;
  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям девяти бригад в районах населенных пунктов Николаевка, Переездное, Славянск, Северск, Миньковка, Серебрянка, Щербиновка;
  • подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям 13 бригад и двух полков в районах населенных пунктов Красноармейск, Родинское, Димитров, Муравка, Удачное, Петровского, Гродовка, Новоподгородное, Филия;
  • подразделения группировки «Bосток» нанесли удары по позициям восьми бригад в районах населенных пунктов Камышеваха, Bольное Поле, Bоскресенка, Темировка, Ольговское, Малиновка, Полтавка;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям девяти бригад в районах населенных пунктов Каменское, Плавни, Орехов, Новоандреевка, Степовое, Антоновка, Садовое.

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 1250 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, САУ Krab.

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