ЦИК Узбекистана огласила результаты досрочных выборов президента

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 100,42 (+0,6) Инвестиции, 10 июл, 16:02 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 91,49 (-0,19) Инвестиции, 10 июл, 16:02
Курорт на даче: как легко и недорого сделать бассейн на своем участке Недвижимость, 13:37
ЕСПЧ встал на сторону Семени по делу о высоком уровне тестостерона Спорт, 13:34
Умер первый президент Всероссийской федерации плавания Дмитрий Белов Спорт, 13:33
«Ура Тому Крузу!» Что пишут критики о новой части «Миссия невыполнима» Life, 13:30
Кремль посоветовал Турции не смотреть на Европу через «розовые очки» Политика, 13:25
Предложение аренды бюджетных квартир в Москве сократилось на треть Недвижимость, 13:23
В Сочи выпал град размером с куриное яйцо. Видео Общество, 13:22
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 13:22
ЦИК Узбекистана огласила результаты досрочных выборов президента Политика, 13:14
Что известно об убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» Политика, 13:12
Ребенок выпал из окна в Екатеринбурге, пока пьяные родители спали Общество, 13:09
Ни у кого не осталось сил: как работать с уставшей командой Pro, 13:06
Россияне стали чаще прививаться от клещевого вирусного энцефалита Общество, 13:06
Акции бигтехов упали после сообщения о ребалансировке NASDAQ 100 Инвестиции, 13:02
Политика ,  
0 

ЦИК Узбекистана огласила результаты досрочных выборов президента

ЦИК Узбекистана назвала Шавката Мирзиёева победителем досрочных выборов президента
Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Действующий президент Шавкат Мирзиёев победил на досрочных выборах лидера Узбекистана. ЦИК страны приняла соответствующее постановление.

Мирзиёев набрал 87,05% голосов.

Остальные голоса распределились следующим образом:

Робахон Махмудова (от Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат») — 4,43%

Улугбек Иноятов (от Народно-демократической партии Узбекистана) — 4,02%

Абдушукур Хамзаев (от Экологической партии Узбекистана) — 3,74%

В выборах приняли участие 15,6 млн граждан страны (почти 80% избирателей Узбекистана).

Читайте на РБК Pro
Великое сопротивление: запрет удаленки привел к массовому уходу персонала
Релоканты возвращаются в Россию. Что им не понравилось за рубежом
40 лет медитаций и никакого сахара: секреты здоровья Клинта Иствуда
Голод в Северной Корее: как живет самая тоталитарная экономика мира

Материал дополняется

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter