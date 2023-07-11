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ЦИК Узбекистана огласила результаты досрочных выборов президента
ЦИК Узбекистана назвала Шавката Мирзиёева победителем досрочных выборов президента
Шавкат Мирзиёев
Действующий президент Шавкат Мирзиёев победил на досрочных выборах лидера Узбекистана. ЦИК страны приняла соответствующее постановление.
Мирзиёев набрал 87,05% голосов.
Остальные голоса распределились следующим образом:
Робахон Махмудова (от Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат») — 4,43%
Улугбек Иноятов (от Народно-демократической партии Узбекистана) — 4,02%
Абдушукур Хамзаев (от Экологической партии Узбекистана) — 3,74%
В выборах приняли участие 15,6 млн граждан страны (почти 80% избирателей Узбекистана).
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