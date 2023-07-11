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Как Вильнюс подготовился к началу саммита НАТО

Появились кадры из Вильнюса накануне саммита НАТО

Как Вильнюс подготовился к началу саммита НАТО
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В Литве 11-12 июля пройдет саммит глав государств — членов НАТО. Он проходит в столице страны — Вильнюсе. Саммит пройдет в выставочном центре LITEXPO. Перед саммитом введены повышенные меры безопасности — систему ПВО обеспечивают три комплекса Patriot, а в небо подняли дополнительные патрули истребителей. Форум займет два дня. В перый день будут встречи между участниками НАТО и Швецией, Боснией и Герцеговиной, Грузией, Молдавией. Сам саммит должен пройти во второй день.

Ключевых вопросов для саммита два — вопрос о вступлении Швеции в НАТО и дальнейшие действия альянса по запросу Украины о присоединению к блоку.

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Теги
саммит НАТО Вильнюс Украина
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