В Думе предложили дать статус ветерана отражавшим «вторжение в Россию»

Статус ветерана боевых действий предлагается присвоить военнослужащим органов ФСБ, выполнявшим задачи «по отражению вооруженного вторжения» в Россию

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий присвоить статус ветерана боевых действий военнослужащим органов ФСБ, выполнявшим задачи «по отражению вооруженного вторжения» в Россию, документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке говорится, что цель инициативы — наделение статусом ветерана боевых действий военнослужащих ФСБ, «выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе» и приграничной с Украиной, Донецкой и Луганской Народными Республиками, где с 24 февраля 2022 года проводится российская военная операция. Тем военнослужащим, которые из-за ранения, контузии, увечья или заболевания утратили трудоспособность также предлагается присвоить статус инвалида боевых действий.

«Предлагаемый законопроект позволит повысить уровень социальной защиты и реализовать права вышеуказанных граждан на получение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий с предоставлением соответствующих мер социальной поддержки», — отмечается в записке.

Поправки к закону «О ветеранах» подготовили депутаты от ЛДПР Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов и Алексей Диденко, единороссы Дмитрий Вяткин, Андрей Картаполов и Василий Пискарев, от КПРФ Иван Мельников, Николай Коломейцев и Юрий Синельщиков, от «Справедливой России — Патриотов — За правду» Сергей Миронов, Олег Нилов и Яна Лантратова, от «Новых людей» Алексей Нечаев и Владислав Даванков.

В феврале 2018 года Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах журналистка Би-би-си Фарида Рустамова, опубликовавшая запись разговора с депутатом в его кабинете, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе. Они потребовали, чтобы думская комиссия по этике рассмотрела действия депутата.



Комиссия не нашла у него «поведенческих нарушений». Рустамова затем сообщила, что не ждала иного результата. Она уверена, что комиссия не стала изучать жалобу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел обвинения «данью моде» и попыткой «угнаться за той вакханалией, которая сейчас творится в Америке».

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За несколько дней до начала операции на Украине, 21 февраля, в Минобороны сообщили об уничтожении двух украинскихБМП, въехавших на территорию Ростовской области. По версии военного ведомства, к границе в районе населенного пункта Митякинская вышла диверсионно-разведывательная группа, ее обнаружили пограничники и вызвали подкрепление у военных.

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