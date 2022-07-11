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В Думе предложили дать статус ветерана отражавшим «вторжение в Россию»

Статус ветерана боевых действий предлагается присвоить военнослужащим органов ФСБ, выполнявшим задачи «по отражению вооруженного вторжения» в Россию

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий присвоить статус ветерана боевых действий военнослужащим органов ФСБ, выполнявшим задачи «по отражению вооруженного вторжения» в Россию, документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке говорится, что цель инициативы — наделение статусом ветерана боевых действий военнослужащих ФСБ, «выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе» и приграничной с Украиной, Донецкой и Луганской Народными Республиками, где с 24 февраля 2022 года проводится российская военная операция. Тем военнослужащим, которые из-за ранения, контузии, увечья или заболевания утратили трудоспособность также предлагается присвоить статус инвалида боевых действий.

«Предлагаемый законопроект позволит повысить уровень социальной защиты и реализовать права вышеуказанных граждан на получение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий с предоставлением соответствующих мер социальной поддержки», — отмечается в записке.

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Поправки к закону «О ветеранах» подготовили депутаты от ЛДПР Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов и Алексей Диденко, единороссы Дмитрий Вяткин, Андрей Картаполов и Василий Пискарев, от КПРФ Иван Мельников, Николай Коломейцев и Юрий Синельщиков, от «Справедливой России — Патриотов — За правду» Сергей Миронов, Олег Нилов и Яна Лантратова, от «Новых людей» Алексей Нечаев и Владислав Даванков.

В феврале 2018 года Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах журналистка Би-би-си Фарида Рустамова, опубликовавшая запись разговора с депутатом в его кабинете, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе. Они потребовали, чтобы думская комиссия по этике рассмотрела действия депутата.

Комиссия не нашла у него «поведенческих нарушений». Рустамова затем сообщила, что не ждала иного результата. Она уверена, что комиссия не стала изучать жалобу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел обвинения «данью моде» и попыткой «угнаться за той вакханалией, которая сейчас творится в Америке».

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За несколько дней до начала операции на Украине, 21 февраля, в Минобороны сообщили об уничтожении двух украинскихБМП, въехавших на территорию Ростовской области. По версии военного ведомства, к границе в районе населенного пункта Митякинская вышла диверсионно-разведывательная группа, ее обнаружили пограничники и вызвали подкрепление у военных.

В конце марта президент Владимир Путин подписал закон о присвоении участникам военной операции на Украине статуса ветеранов боевых действий. Ранее к ним относились военные, участвовавшие в боях в Афганистане, Чечне и Сирии. В начале июля Госдума одобрила закон о предоставлении такого статуса гражданским лицам, которые задействованы в российской операции.

24 февраля Путин объявил о начале военной операции на Украине. Ее целью он тогда назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны.

В начале мая спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что если бы Россия не начала военную операцию на Украине, то страны НАТО «руками бандеровцев» провели бы свою.

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Елена Чернышова
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