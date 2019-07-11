Украинский парламент вновь отказался уволить Климкина с поста главы МИДа

11 июля на заседании Верховной рады депутаты парламента не поддержали проект постановления об отставке министра иностранных дел Павла Климкина и назначении на его пост замглавы администрации президента Вадима Пристайко. За проголосовали 160 депутатов при необходимых 226 (трансляция заседания шла сайте парламента).

До голосования депутатов комитет Верховной рады по иностранным делам одобрил отставку Климкина, который занимает пост с июня 2014 года, и рекомендовал назначить Пристайко.

Климкин еще 17 мая, до инаугурации Зеленского на пост президента Украины, заявил о намерении уйти в отставку. После инаугурации Зеленский внес представление о его увольнении. Однако 6 июня, когда в парламенте депутаты впервые собрались рассмотреть представления об отставке Климкина, не хватило голосов для включения вопроса в повестку дня.

11 июня Владимир Зеленский снова внес в Раду представление об увольнении Климкина и представление на назначение Пристайко.

1 июля Зеленский в письме к парламенту попросил депутатов безотлагательно рассмотреть вопрос об отставке и назначении главы МИД. Тогда же Климкин сообщил о своем уходе «в политический отпуск» с 3 июля.