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Украинский парламент вновь отказался уволить Климкина с поста главы МИДа

11 июля на заседании Верховной рады депутаты парламента не поддержали проект постановления об отставке министра иностранных дел Павла Климкина и назначении на его пост замглавы администрации президента Вадима Пристайко. За проголосовали 160 депутатов при необходимых 226 (трансляция заседания шла сайте парламента).

До голосования депутатов комитет Верховной рады по иностранным делам одобрил отставку Климкина, который занимает пост с июня 2014 года, и рекомендовал назначить Пристайко.

Климкин еще 17 мая, до инаугурации Зеленского на пост президента Украины, заявил о намерении уйти в отставку. После инаугурации Зеленский внес представление о его увольнении. Однако 6 июня, когда в парламенте депутаты впервые собрались рассмотреть представления об отставке Климкина, не хватило голосов для включения вопроса в повестку дня.

11 июня Владимир Зеленский снова внес в Раду представление об увольнении Климкина и представление на назначение Пристайко.

1 июля Зеленский в письме к парламенту попросил депутатов безотлагательно рассмотреть вопрос об отставке и назначении главы МИД. Тогда же Климкин сообщил о своем уходе «в политический отпуск» с 3 июля.

Президент Украины также просил премьера Владимира Гройсмана привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности из-за ноты, отправленной МИДом в российский МИД по поводу освобождения 24 украинских моряков, которых в ноябре задержали по обвинению в незаконном пересечении российской государственной границы в Керченском проливе. Зеленский заявил, что ответ не был с ним согласован.

За свою политическую карьеру, которая началась с министерства внешних экономических связей и торговли Украины в 1994 году, Вадим Пристайко успел поработать на различных постах. В МИД он работает с 1997 года, занимался вопросами отношений с США и НАТО, был заместителем директора департамента НАТО в 2007-2009 годах. В 2014 — 2017 годах был первым заместителем министра иностранных дел Украины и руководителем аппарата министерства, а с 2017 года по 22 мая нынешнего возглавлял миссию Украины при НАТО.

Теги: Украина, Павел Климкин, Парламент, МИД
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