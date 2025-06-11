Подполковник признался в махинациях с оформлением ранений
Подполковник Константин Фролов, кавалер четырех орденов Мужества, признал вину в особо крупном мошенничестве и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление суда.
Фролов — бывший подчиненный командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова. Оба они являются фигурантами дела о махинациях с оформлением ранений для получения многомиллионных выплат и освобождения от службы в зоне военной операции. Офицеров взяли под стражу год назад.
По данным газеты, Фролов рассказал подробности схемы с фиктивными ранениями, за каждое из которых до недавнего времени выплачивали по 3 млн руб., и дал показания против своего начальника. Городилов тоже сотрудничает со следствием.
При этом фигурантов отказались выпустить из-под стражи. Как сообщили в суде, находящийся в СИЗО «Медведь» Фролов оказывал противодействие расследованию, созваниваясь с подельником, чтобы «уточнить определенные сведения».
Фотография Фролова была размещена на странице «Герои Z» на сайте Минобороны. Ведомство заявляло, что весной 2024 года он спас группу военнослужащих, среди которых были раненые.
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