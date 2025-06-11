Почему премьер Израиля Нетаньяху может лишиться своего поста

11 июня кнессет рассмотрит внесенный оппозицией законопроект о самороспуске парламента, за которым могут последовать досрочные выборы. Как коалиция Биньямина Нетаньяху оказалась на грани распада — в статье РБК

Биньямин Нетаньяху (Фото: dpa / Global Look Press)

Из-за чего правые партии готовы выйти из коалиции

11 июня кнессет (однопалатный парламент Израиля) рассмотрит законопроект о самороспуске, внесенный оппозиционной партией «Еш Атид». 9 июня представитель религиозной партии ШАС, входящей в правящую коалицию, заявил, что его однопартийцы поддержат роспуск парламента, за которым могут последовать досрочные выборы — и потенциально смена руководства страны. «Объединенный иудаизм Торы», другой ключевой союзник партии «Ликуд» и премьер-министра Биньямина Нетаньяху, также может проголосовать за законопроект в первом чтении, прогнозирует Times of Israel.

На прошлой неделе обе эти партии, представляющие иудаистов-ультраортодоксов (их также называют харедим — «трепещущие перед Богом»), пригрозили выходом из правительства. Причиной стало обострение дискуссии о воинской повинности религиозных евреев. С самого основания Израиля в 1948 году ультраортодоксы, которые сейчас составляют 13% населения Израиля, были освобождены от воинской службы. Однако в сентябре 2017 года Верховный суд страны постановил, что это противоречит Конституции, а в июне 2024-го обязал правительство начать призыв мужчин-ультраортодоксов. В постановлении суда отмечается, что с началом войны в секторе Газа «бремя неравенства» между ультраортодоксами и остальным населением Израиля «ощущается как никогда остро».

После начала текущей войны в Израиле произошла самая масштабная с Войны Судного дня 1973 года мобилизация, в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) были призваны 360 тыс. резервистов. В мае на фоне расширения наступательной операции в Газе израильское правительство подняло потолок призыва до рекордных 450 тыс. человек, отмечает Times of Israel. Однако по мере усталости общества от боевых действий призываемые стали все чаще игнорировать повестки (некоторым они пришли уже в седьмой раз). По данным радиостанции Kan, реальная явка в среднем составляет около 60%.

Одновременно в обществе росло негодование, потому что харедим по-прежнему избегают мобилизации. С июля 2024 года по апрель 2025-го Армия обороны Израиля разослала 10 тыс. повесток ультраортодоксам, но лишь 205 из них записались в армию. Всего призыву подлежат 80 тыс. ультраортодоксов. Религиозные лидеры призывают учащихся иешив (религиозных высших учебных заведений) ни в коем случае не приходить в призывные пункты ЦАХАЛ и избегать контактов с полицией, которая может арестовать их за неявку.

Ранним утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся самому кровопролитному нападению за свою историю. Боевики группировки ХАМАС атаковали приграничные кибуцы в южной части еврейского государства, одновременно нанеся массированный ракетный удар по другим районам. Только за первые сутки погибли около 1,2 тыс. человек, а еще 251 был взят в заложники и вывезен в сектор Газа. В тот же день ЦАХАЛ приступила к ответным авиаударам, а 27 октября была начата сухопутная операция. 18 мая 2025 года Израиль начал новую военную операцию под кодовым названием «Колесница Гидеона». Министерство здравоохранения сектора Газа сообщает, что в ходе боевых действий погибли свыше 54 тыс. палестинцев, ранены 125 тыс.

Какие последствия будет иметь роспуск кнессета

ШАС и «Объединенный иудаизм Торы» требовали принять законопроект, который освободил бы учащихся иешив от воинской службы, в срок до 1 июня, пригрозив выходом из правительства. В мае глава комитета кнессета по иностранным делам и обороне Йоэль Эдельштейн сообщил о начале работы над текстом законопроекта, однако затем процесс застопорился.

Эдельштейн предупредил, что документ предполагает жесткие финансовые санкции в отношении уклонистов: отмену льгот на налог на недвижимость, субсидий на детский сад и учебу, скидок на проезд в общественном транспорте, отмену налоговых льгот для работающих женщин, состоящих в браке с уклонистами, а также исключение из жилищной лотереи. Законопроект также предусматривает запрет на получение водительских прав и выезд за границу для уклонистов в возрасте до 29 лет.

6 июня канцелярия премьер-министра заявила о «значительном прогрессе» переговоров о законопроекте, однако в ШАС считают, что этого недостаточно. «При нынешнем положении дел мы проголосуем в среду за роспуск кнессета. Мы разочарованы Нетаньяху. Мы ожидали, что он начнет действовать раньше, а не только в последние несколько дней», — заявил представитель партии Ашер Медина 9 июня. 10 июня Нетаньяху вызвал Эдельштейна, чтобы вновь обсудить законопроект. Как узнал 12-й телеканал, помимо набора самих ограничений в отношении уклонистов, депутаты и харедим спорят о сроках их вступления в силу — последние просят отсрочить их хотя бы на год.

У правящей коалиции Нетаньяху 68 мест из 120 в кнессете, и 18 из них принадлежат представителям ШАС и «Объединенного иудаизма Торы». Без их поддержки оппозиция не может набрать простое большинство голосов (61), необходимое для принятия законопроекта о роспуске парламента. «Ликуд» всячески пытается отговорить партнеров от шага, который может стать фатальным для всей коалиции. Депутат от «Ликуд» Дан Иллуз написал в X, что «любой, кто свергнет правое правительство во время войны, будет вечно жить в позоре».

Times of Israel сообщает, что в правительственной коалиции сомневаются, что религиозные партии пойдут до конца. «Ультраортодоксы знают, что у них нет другой коалиции, и, после того как они увидят желаемые подвижки, они изменят свое мнение», — заявил изданию источник в коалиции.

Если же харедим останутся непреклонными, то новые выборы в Израиле состоятся уже через 90 дней, то есть до ноября 2025 года — почти на год раньше запланированного. Правительство и парламент прежнего созыва продолжат свою работу вплоть до даты, пока новые министры и депутаты не приступят к своим обязанностям. Опрос общественного мнения, опубликованный Maariv 30 мая, прогнозирует победу оппозиции: блок экс-премьера Нафтали Беннета может рассчитывать на 66 мест, а коалиция Нетаньяху останется с 44.