Присяжные признали сына президента США виновным по делу об оружии

Хантер Байден (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Сын президента США Хантер Байден был признан присяжными виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о нарушениях при хранении оружия, передает CNN.

Это решение стало первым случаем, когда ближайший родственник президента был признан виновным в совершении преступления во время пребывания отца на посту президента, отмечает телеканал. Хантеру Байдену может грозить до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до $750 тыс.

54-летний сын президента США обвиняется в незаконном владении револьвером Colt Cobra 38 Special, приобретенным в октябре 2018 года, предоставлении ложных данных продавцу оружия и регистрирующим органам. По версии следствия, заполняя обязательные при покупке оружия документы, он указал, что не употребляет наркотики, хотя испытывал наркотическую зависимость до 2019 года.

Сам президент Джо Байден ранее заявил, что «не комментирует и не будет комментировать находящиеся на рассмотрении федеральные дела».