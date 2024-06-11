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Военная операция на Украине ,  
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Дочь бывшего мэра Полтавы заподозрили в работе на «Единую Россию»

Сюжет
Военная операция на Украине
В СБУ считают, что женщина, живя в Киеве, дистанционно руководила PR-агентством в России и распространяла агитационные материалы «Единой России». В петербургской компании сообщили, что задержанная не участвует в деятельности фирмы
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве дочь бывшего мэра Полтавы, которая, по версии ведомства, сотрудничала с партией «Единая Россия» во время российских выборов в 2022 и 2023 годах.

СБУ не называет имени задержанной, но, по данным «Суспiльне», «Украинской правды» и других СМИ, речь о Наталье Веретенниковой, дочери Александра Мамая. Он был членом запрещенной на Украине Партии регионов экс-президента Виктора Януковича, в 2010–2018 и 2020–2023 годах занимал пост городского головы Полтавы. В марте 2023-го Мамаю дали пять лет условно по обвинению в растрате бюджетных средств, помимо того, СБУ заподозрила чиновника в распространении информации об украинских военных.

Женщине вменяют «коллаборационную деятельность» (ч. 6 ст. 111-1 УК). По данным следствия, Веретенникова владеет в Санкт-Петербурге рекламным агентством, участвовавшим в PR-кампании «Единой России». Она, живя в Киеве, дистанционно руководила рекламным бизнесом в России и в преддверии единого дня голосования распорядилась задействовать сотни рекламных стендов для «распространения прокремлевской агитации», утверждается в сообщении. По данным службы, за время сотрудничества с партией она получила более 35 млн руб.

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Фото:ssu.gov.ua

Веретенникова значится в числе учредителей петербургского ООО «Лифтинфо СПБ». Генеральный директор компании Галина Мамаева сообщила «Фонтанке», что доля в 33,4% в агентстве досталась Веретенниковой по наследству от мужа Богдана Кириченко (он умер в Полтаве в 2014 году), но женщина давно не участвует в деятельности фирмы. По словам Мамаевой, компания действительно размещала материалы «Единой России», но запрос на это поступал от агентства, с которым у фирмы заключен договор. Гендиректор заверила, что Веретенникова ничего об этом не знала, а данные о получении 35 млн руб. назвала неправдой.

Как сообщает СБУ, при обысках дома и в киевских офисах Веретенниковой нашли технику и финансовую отчетность «относительно сотрудничества с Россией». На ее имущество, в том числе три квартиры в Киеве, минивэн и доли в уставных капиталах двух украинских компаний, наложили арест. Женщине грозит до 12 лет тюрьмы.

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Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
СБУ Единая Россия Полтава коллаборационизм Санкт-Петербург

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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