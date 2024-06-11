Журналистку приговорили к работам по делу о нападении на военкома

Журналистку NGS24 Шелковникову обвинили в нападении на военкома из Красноярска Нечипоренко в первый день мобилизации в сентябре 2022 года. Мужчина пожаловался на ссадину на виске. Редакция издания заявила, что он сам напал на нее

Виктор Нечипоренко (Фото: adm-achinsk.ru)

Журналистку NGS24 Евгению Шелковникову приговорили к трем годам принудительных работ по делу о нападении на военкома, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Шелковникову обвинили в нападении на 60-летнего военкома из Красноярска Виктора Нечипоренко в первый день частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

NGS24.RU пишет, что в тот день съемочная группа записывала комментарии посетителей военкомата в Советском районе Красноярска, когда в зал вышел человек в камуфляже и потребовал от журналистки пройти с ним за турникет. «Он не просто пригласил, а начал хватать меня за руки и тащить на закрытую часть военкомата. Я очень испугалась. В холле были женщины с молодыми призывниками. Мой оператор стоял у двери. Я кое-как вырвалась, достала телефон и включила камеру, чтобы хоть как-то обезопасить себя», — рассказала Шелковникова.

По ее словам, мужчина «по-хамски начал бить» ее по рукам и выбил телефон, а потом позвал сотрудников. «Началась толкотня, я осталась в окружении этих мужчин. Кое-какие записи мне всё же удалось сохранить. Мой оператор на улице зафиксировал, как меня пытались затащить обратно в здание», — добавила девушка.

Мужчина в камуфляже оказался военкомом Нечипоренко. Он написал заявление на журналистку, обвинив ее в нападении и показав в качестве доказательства ссадину на виске. Версию военкома подтвердили его подчиненные. Он также утверждал, что не выбивал телефон из рук Шелковниковой, а она сама бросила его на пол.

Журналистка зафиксировала побои, но в суде это проигнорировали, пишет издание. Шелковникову обвинили по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК; максимальное наказание по этой части — лишение свободы на срок до пяти лет). Она не признала вину.

Главный редактор NGS24 Кадрия Катцина назвала произошедшее «возмутительным актом неуважения к человеческому достоинству, профессиональной работе» и «воспрепятствованием журналистской деятельности».