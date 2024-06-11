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Политика ,  
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Президент Малави поручил начать поиски самолета с вице-президентом

Президент Малави поручил начать поиски пропавшего самолета с вице-президентом

Президент африканского государства Малави Лазарус Чаквера приказал начать поиски пропавшего самолета, на борту которого находился вице-президент страны Саулос Чилима. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на канцелярию президента.

«Я дал строгий приказ продолжать операцию до тех пор, пока самолет не будет найден», — сказал Чаквера. Он отменил свою запланированную поездку на Багамы.

Самолет с вице-президентом Малави пропал с радаров
Политика
Саулос Чилима

Самолет с вице-президентом Малави и еще девятью людьми пропал с радаров после вылета из столицы страны Лилонгве утром 10 июня. Самолет должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу на севере страны после 10:00 по местному времени. Чилима летел на похороны бывшего министра юстиции Ральфа Касамбары.

Вице-президенту Малави Саулосу Чилиме 51 год. Он женат и имеет двоих детей. Пост вице-президента Чилима занимает с 2014 года.

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