США решили вернуться в ЮНЕСКО спустя почти 6 лет после выхода

Вашингтон решил погасить задолженность перед культурным агентством ООН по членским взносам и вновь вступить в его ряды, о чем уведомил организацию на прошлой неделе. США вышли из ЮНЕСКО в 2017 году

США на прошлой неделе уведомили ЮНЕСКО (учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры) о решении вернуться в организацию спустя почти шесть лет после выхода из нее, сообщает портал Axios со ссылкой на представителя Госдепартамента.

8 июня заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма направил генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле письмо, в котором Вашингтон изложил план вступления в ряды культурного агентства ООН, включая график выплат долгов Соединенных Штатов перед организацией. В понедельник, 12 июня, планируется провести внеочередную встречу посланников, чтобы проинформировать их о решении Вашингтона, пишет портал. В декабре прошлого года американский конгресс одобрил законопроект, предусматривающий выделение более $500 млн на выплату задолженности страны перед ЮНЕСКО.

В 2011 году США при Бараке Обаме перестали платить членские взносы ЮНЕСКО после того, как в состав организации на правах полноправного члена была принята Палестинская автономия. В октябре 2017 года при Дональде Трампе Соединенные Штаты объявили о выходе из культурного агентства ООН. Причиной отказа от членства называлась антиизраильская позиция. Израиль позже объявил об аналогичном решении. Трамп критиковал непропорциональный, как он считал, вклад его страны в организации ООН.