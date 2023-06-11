Президент Алжира посетит ПМЭФ и подпишет документ о партнерстве

Президент Алжира прибудет в Россию 14 июня, встретится с Путиным и подпишет документ об углубленном стратегическом партнерстве между странами, сообщает Al-Araby Al-Jadeed. По данным Le Jeune Indépendant, Теббун также посетит ПМЭФ

Президенты России Владимир Путин, Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Алжира Абдельмаджид Теббун (слева направо) (Фото: Omer Messinger / EPA / ТАСС)

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун посетит Россию в период с 14 по 16 июня и подпишет документ об укреплении стратегического партнерства между двумя странами, передает Al-Araby Al-Jadeed.

«Президент Теббун прибудет в Москву в следующую среду, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить отношения между двумя странами, прежде чем подписать документ об углубленном стратегическом партнерстве», — рассказал источник, добавив, что новый документ станет дополнением к документу об «углубленном стратегическом партнерстве», который бы подписан между государствами в 2001 году.

О том, что алжирский лидер прибудет в Россию и посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), также сообщает Le Jeune Indépendant. По мимо подписания документа об углублении партнерства, стороны могут обсудить международную проблематику, включая ситуацию на Ближнем Востоке, в регионе Сахеля, а также сотрудничество на энергетическом рынке в рамках ОПЕК+, отмечает портал.

ПМЭФ в этом году пройдет 14–17 июня, его тема: «Суверенное развитие — основа справедливого мира, объединим усилия во имя будущих поколений». В деловой программе 140 мероприятий и тысяча спикеров. Путин выступит на форуме 16 июня.

Последний раз Путин встречался с Теббуном в январе 2020 года на международной конференции по Ливии в Берлине. С тех пор лидеры неоднократно созванивались по телефону — последний их разговор состоялся 31 января 2023 года. Тогда, среди прочего, президенты обсудили ситуацию на Украине и новое обострение израильско-палестинского конфликта.Также главы государств подтвердили настрой на продолжение двусторонней координации в формате OПEK+ и в рамках форума стран—экспортеров газа в интересах обеспечения стабильности на глобальных рынках энергоносителей.