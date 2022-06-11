Минобороны заявило о размещении ВСУ огневых точек в школах в Донбассе

ВСУ переоборудовали для военных целей восемь школ в ДНР и четыре в других регионах Украины. Ранее Минобороны указывало, что украинские военные ведут из гражданских объектов огонь, провоцируя российскую армию на ответные действия

Украинские военные продолжают использовать гражданские объекты в качестве точек размещения вооружений, огневых позиций и опорных пунктов, заявило российское Минобороны в Telegram.

По данным ведомства, в ДНР в военных целях используются школа-интернат № 1, школы № 17 и 9, НИИ высоких напряжений в Славянске, школа № 9 Покровска, лицей № 7 и школа № 29 Приволья, школы № 11 и 17 Константиновки. В других городах Украины военные также занимают гражданские объекты: в Николаеве — школы № 40 и 43, лицей № 25, в Днепре — школу № 35.

Как указали в Минобороны, внутри зданий этих учреждений или поблизости от них дислоцируются подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ), там разворачивают блокпосты, оборудуют огневые точки и опорные пункты, размещают вооружения и склады боеприпасов. В некоторых зданиях удерживают мирных жителей «под предлогом обеспечения безопасности», утверждает российское военное ведомство.

3 июня Минобороны уже сообщало, что ВСУ используют в военных целях школы и другие гражданские объекты. В министерстве указывали, что украинские военные ведут обстрелы из переоборудованных зданий, тем самым «провоцируя» российских военнослужащих на ответный огонь, чтобы затем обвинить российскую армию в уничтожении гражданских объектов.

Ведомство также сообщило, что «из опасных районов Украины и республик Донбасса» продолжается эвакуация жителей в Россию, за последние сутки оттуда выехали 7,5 тыс. человек, всего с начала спецоперации были эвакуированы 1 млн 780 тыс.

Минобороны указало, что в портах Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный заблокированы 70 иностранных судов из 16 стран. Ведомство напомнило, что в Черном и Азовском морях функционируют морские гуманитарные коридоры для выхода судов, но в акватории Черного моря сохраняется опасность из-за дрейфующих мин.

Читайте на РБК Pro Pro Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии Статьи Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи Pro Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную Статьи Pro Бизнес-аналитика в компании: как собрать команду под свой проект Бизнес-аналитика в компании: как собрать команду под свой проект Инструкции Pro x The Economist Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Статьи Pro Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО Инструкции Pro Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Статьи Pro Какие финансовые меры защиты использовать в договоре Какие финансовые меры защиты использовать в договоре Инструкции

В Донецкой и Луганской народных республиках ведется работа по очистке территории от взрывоопасных предметов. Уже проверены почти 3 тыс. га, обезврежено более 18 тыс. предметов, указали в Минобороны.

В Донбасс и на подконтрольные России территории других украинских регионов продолжают доставлять гуманитарную помощь: с 2 марта туда направлено уже почти 30 тыс. т предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, еще 33 тыс. т подготовлены, говорится в сообщении ведомства.