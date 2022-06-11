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Глава Пентагона отверг планы по созданию «азиатского аналога НАТО»

По словам Остина, Китай является одним из ключевых партнеров для США и Вашингтон не стремится к конфронтации или конфликту, несмотря на обострение вокруг Тайваня
Фото: Boris Roessler / DPA / ТАСС
Фото: Boris Roessler / DPA / ТАСС

Соединенные Штаты не ищут конфронтации или новой холодной войны и не планируют создавать аналог НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом на ежегодной конференции по безопасности «Диалог Шангри-ла» заявил глава Пентагона США Ллойд Остин, передает Reuters.

«Мы не стремимся к конфронтации или конфликту. И мы не стремимся к новой холодной войне, азиатскому аналогу НАТО или региону, расколотому на враждебные блоки», — сказал он.

По его словам, Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы справиться с напряженностью в отношениях с Китаем и предотвратить потенциальный конфликт. «Мы намерены поддерживать статус-кво, который уже принес много пользы региону. Мы привержены нашей давней политике одного Китая, но мы против односторонних изменений статус-кво с любой из сторон, мы не поддерживаем независимость Тайваня», — сказал Остин, отметив при этом, что меняется политика самого Китая.

В свою очередь представитель Министерства обороны КНР У Цянь на пресс-конференции после встречи министра Вэя Фэнхэ с Остином заявил, что армия Китая будет использовать любые способы борьбы при попытке отделить Тайвань.

«Если кто-то осмелится отделить Тайвань от Китая, у китайской армии не останется иного выбора, кроме как сражаться всеми средствами и предпринимать все необходимые меры, чтобы пресечь любые попытки тайваньских сепаратистов», — сказал Цянь.

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Тайвань — остров в Южно-Китайском море, который находится примерно в 150 км от побережья Китая. Территория объявила об отделении от страны в 1949 году, во время революции, однако Пекин не признал это решение и до сих пор считает его одной из китайских провинций.

Независимость Тайваня признают несколько государств, США в их число не входят. В 1954 году Вашингтон подписал с Тайванем договор о взаимной обороне. Он перестал действовать в 1979 году после расторжения дипломатических отношений, но на смену ему пришел американский «Закон об отношениях с Тайванем», который также предполагает оборонительную помощь со стороны Вашингтона в случае внешней угрозы безопасности Тайваню.

В апреле Китай объявил о масштабных военных учениях в морском и воздушном пространстве у острова из-за «серьезных неверных сигналов», которые США посылают «тайваньским сепаратистам». Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен после этого пообещал обеспечить Тайвань всем необходимым для защиты от любой возможной агрессии, в том числе со стороны Китая.

23 мая президент США Джо Байден заявил, что США готовы к военному ответу на применение силы Китая против Тайваня. Он сказал, что страна придерживается политики одного Китая, но это не значит, что власти КНР имеют право применять силу, чтобы захватить Тайвань. Китай выразил протест.

В Индо-Тихоокеанском регионе у США есть несколько ключевых союзников, в числе которых Австралия, Индия, Южная Корея и Япония. В сентябре прошлого года США, Великобритания и Австралия объявили о создании оборонного альянса AUKUS (Australia, United Kingdom, United States). Китай обвинил страны в создании антикитайского военного блока.

Также в сентябре прошлого года прошел первый саммит лидеров Австралии, Индии, США и Японии в рамках нового объединения Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD).

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
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