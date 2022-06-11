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Италия рассекретила документ о пророссийских настроениях в СМИ и блогах

Глава управления по безопасности республики при Совмине Италии Франко Габриэлле опроверг данные о ведении досье на предполагаемых «пророссийских пропагандистов» среди итальянских граждан
Фото: Tony Gentile / Reuters
Фото: Tony Gentile / Reuters

Правительство Италии рассекретило документ о пророссийских настроениях в местных СМИ и блогах после публикации в Corriere della Sera о расследовании со стороны Комитета парламента Италии по безопасности (Copasir) в отношении итальянских граждан, которые якобы являются частью «пророссийской пропаганды».

«Не существует никакого «большого брата», «Спектра» [Spectre — тайная организация из «бондианы»] в Италии: никто не хочет вести расследования о частных мнениях», — заверил глава управления по безопасности республики при Совмине Италии Франко Габриэлле (цитата по ANSA).

К примеру, он заверил, что бывший председатель постоянной комиссии по внешним связям Сената Италии Вито Петрочелли не был объектом какой-либо разведывательной деятельности. «Это то, что меня больше всего беспокоило», — объяснил он.

Габриэлле отметил, что «свобода мнений священна». Он при этом указал на отличие свободы мнений от фальшивых новостей.

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Габриэлле пояснил, что на решение обнародовать документ повлияло то, что он ранее попал в руки журналистов и был отредактирован. «Сам факт распространения секретного документа — очень серьезная вещь, и ничто не останется безнаказанным», — подчеркнул он.

Глава управления по безопасности выразил надежду, что полное прочтение документа приведет к окончательному прекращению «любых позорных подозрений» против национальной разведки в деятельности, «направленной на ограничение права на информацию».

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Семистраничный документ подготовлен итальянским департаментом информации и безопасности (Dis), который курируют деятельность национальных секретных служб Aisi и Aise, пишет агентство.

Ранее Corriere della Sera опубликовала статью, в которой со ссылкой на расследование парламентского комитета по безопасности содержался список «пророссийских пропагандистов».

В этом перечне были названы имена ряда обозревателей, журналистов, политологи-пацифисты, включая бывшего сенатора Вито Петрочелли, а также профессора Алессандро Орсини, географа и геополитического аналитика Манлио Динуччи.

МИД России 1 июня опубликовал доклад «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах». В нем, в том числе, говорилось, что в Италии ограничен доступ к российским СМИ и, как следствие, «отсутствует объективная информация о проводимой Россией политике». В докладе говорилось об «откровенной антироссийской кампании» в итальянских СМИ.

«Подача информации о происходящих в мире событиях осуществляется исключительно на основе западных или украинских источников», — отмечали в российском ведомстве.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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