Италия рассекретила документ о пророссийских настроениях в СМИ и блогах

Глава управления по безопасности республики при Совмине Италии Франко Габриэлле опроверг данные о ведении досье на предполагаемых «пророссийских пропагандистов» среди итальянских граждан

Фото: Tony Gentile / Reuters

Правительство Италии рассекретило документ о пророссийских настроениях в местных СМИ и блогах после публикации в Corriere della Sera о расследовании со стороны Комитета парламента Италии по безопасности (Copasir) в отношении итальянских граждан, которые якобы являются частью «пророссийской пропаганды».

«Не существует никакого «большого брата», «Спектра» [Spectre — тайная организация из «бондианы»] в Италии: никто не хочет вести расследования о частных мнениях», — заверил глава управления по безопасности республики при Совмине Италии Франко Габриэлле (цитата по ANSA).

К примеру, он заверил, что бывший председатель постоянной комиссии по внешним связям Сената Италии Вито Петрочелли не был объектом какой-либо разведывательной деятельности. «Это то, что меня больше всего беспокоило», — объяснил он.

Габриэлле отметил, что «свобода мнений священна». Он при этом указал на отличие свободы мнений от фальшивых новостей.

Габриэлле пояснил, что на решение обнародовать документ повлияло то, что он ранее попал в руки журналистов и был отредактирован. «Сам факт распространения секретного документа — очень серьезная вещь, и ничто не останется безнаказанным», — подчеркнул он.

Глава управления по безопасности выразил надежду, что полное прочтение документа приведет к окончательному прекращению «любых позорных подозрений» против национальной разведки в деятельности, «направленной на ограничение права на информацию».

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Семистраничный документ подготовлен итальянским департаментом информации и безопасности (Dis), который курируют деятельность национальных секретных служб Aisi и Aise, пишет агентство.

Ранее Corriere della Sera опубликовала статью, в которой со ссылкой на расследование парламентского комитета по безопасности содержался список «пророссийских пропагандистов».

В этом перечне были названы имена ряда обозревателей, журналистов, политологи-пацифисты, включая бывшего сенатора Вито Петрочелли, а также профессора Алессандро Орсини, географа и геополитического аналитика Манлио Динуччи.

МИД России 1 июня опубликовал доклад «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах». В нем, в том числе, говорилось, что в Италии ограничен доступ к российским СМИ и, как следствие, «отсутствует объективная информация о проводимой Россией политике». В докладе говорилось об «откровенной антироссийской кампании» в итальянских СМИ.

«Подача информации о происходящих в мире событиях осуществляется исключительно на основе западных или украинских источников», — отмечали в российском ведомстве.