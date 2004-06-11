Южная Осетия приготовилась отразить удар

Как заявил президент самопровозглашенной республики Эдуард Кокойты, все силовые структуры Южной Осетии приведены в состояние повышенной боевой готовности. Как сообщает радиостанция "Эхо Москвы", президент отметил, что это сделано в связи с имеющейся информацией о провокациях, которые готовятся завтра.

Отметим, что на субботу намечена акция, в ходе которой тысячи грузин, покинувших зону конфликта 12 лет назад, попытаются преодолеть блок-посты, перекрывающие вход в Южную Осетию. Эдуард Кокойты уже заявил, что возлагает всю ответственность за возможные человеческие жертвы на руководство Грузии.

Сегодня российский МИД обозначил свою позицию по отношению к осетинскому кризису. Так, департамент информации и печати МИД РФ указывает, что грузинская сторона не выполняет в полной мере договоренности, достигнутые 2 июня с.г. в Цхинвали в ходе встречи сопредседателей Смешанной контрольной комиссии (СКК).

До сих пор из зоны грузино-осетинского конфликта не выведены грузинские посты, находящиеся там без согласования с СКК. Более того, происходит усиление этих постов за счет прибытия новых представителей силовых структур Грузии.

Такие действия, подчеркивает департамент, никак не согласуются и с положениями совместного заявления МИД России и МИД Грузии от 5 июня с.г., в котором обе стороны подчеркнули свою поддержку вышеуказанных договоренностей, а также обязательств, вытекающих из действующих международных соглашений.

Российская сторона твердо исходит из того, что возможности разрядки напряженности вокруг Южной Осетии лежат только на путях уважения и строгого соблюдения имеющейся договорно-правовой базы урегулирования грузино-югоосетинского конфликта и решений, принимаемых в рамках специально созданного четырехстороннего переговорного механизма Смешанной контрольной комиссии, и настаивает на безусловном выполнении договоренностей от 2 июня с.г.

Также российская сторона, в лице статс-секретаря – первого заместитель министра иностранных дел РФ Валерия Лощинина, высказала серьезную озабоченность послу США в России Александру Вершбоу в связи с тем, что в провокационных акциях грузинских властей в Южной Осетии были задействованы подразделения, подготовленные в рамках американских программ военного сотрудничества с Грузией. Это обстоятельство оказывает негативное воздействие на общую ситуацию в зоне конфликта.

Посол США принял к сведению переданную ему информацию и согласился, что урегулирование конфликтов на территории Грузии должно осуществляться политическими методами, путем переговоров, с использованием существующих многосторонних механизмов.

Отметим, что президент Грузии Михаил Саакашвили по-прежнему дорожит отношениями с Россией. Как он заявил сегодня, каждый житель Грузии понимает, что без хороших отношений с Россией полноценное развитие Грузии невозможно. Он указал, что Грузия не намерена предпринимать поспешных действий в отношении Цхинвальского региона и на ближайший месяц никаких конкретных мероприятий в этом контексте не планирует.

Однако, отметил он, это не означает, что власти Грузии прекратят борьбу с контрабандой, поступающей в страну через Южную Осетию. Комментируя намерение президента Южной Осетии добиться признания суверенитета республики со стороны России, М.Саакашвили сказал: "Мы не можем мешать ему в этом, но я бы посоветовал ему почаще встречаться с руководством Грузии".