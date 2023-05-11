Боррель: Евросоюз планирует потратить €70 млрд на укрепление обороны в ближайшие три года

Боррель сообщил о планах ЕС потратить €70 млрд на оборону за три года

ЕС намерен потратить на укрепление обороны €70 млрд, сообщил Боррель. Он отметил, что это дорогостоящая, но необходимая мера

Жозеп Боррель (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Страны Евросоюза в течение ближайшие трех лет планируют потратить €70 млрд на повышение обороноспособности, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время Европейской конференции по обороне и безопасности. Трансляцию вел телеканал RTVE.

«Все предпочитают сливочное масло ружьям. Я тоже. Но иногда, если у вас нет ружей, у вас нет и масла», — сказал он.

В начале мая Еврокомиссия предложила выделить из бюджета €500 млн на увеличение производства боеприпасов в рамках поддержки Украины. В ней планируют довести объемы производства до 1 млн снарядов в год, достичь этой цели в ЕК хотят в течение 12 месяцев. Речь идет о производстве снарядов натовского калибра 155 мм и снарядов «советского» калибра 152 мм, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Кроме того, Совет Евросоюза одобрил выделение €1 млрд на закупку артиллерийских снарядов и ракет для украинской армии. Сумму направят из средств Европейского фонда мира. Общая стоимость военной поддержки ЕС Украины в рамках этого фонда достигнет €5,6 млрд.

Российские власти неоднократно критиковали военную помощь в адрес Украины со стороны западных стран. В Кремле подчеркивали, что такая помощь лишь затянет конфликт и принесет «больше страданий Украине», при этом цели спецоперации в любом случае будут достигнуты.