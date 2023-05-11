Спутник заснял последствия протестов в Пакистане, к разгону которых привлекли армию

Последствия протестов и стычек с армией в Пакистане. Фото со спутника

Спутники засняли последствия протестов и беспорядков, которые начались после ареста оппозиционного лидера, бывшего премьер-министра страны Имрана Хана.

На кадрах видны блокпосты, последствия пожаров и баррикады в Пешаваре и Исламабаде.

По последним данным, во время протестов более 1 тыс. человек были задержаны. Восемь человек — погибли, сотни — ранены. Власти некоторых регионов — Пенджаба, Хайбер-Пахтунхвы, Белуджистана и Исламабада — попросили отправить на помощь армейские части. В стране значительно ограничена работа интернета.