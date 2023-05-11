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ФСБ предотвратила попытку СБУ завербовать первого замглавы МЧС ДНР

ФСБ: СБУ пыталась завербовать первого замглавы МЧС ДНР, угрожая расправой над его женой
Сотрудники СБУ требовали от первого замминистра МЧС ДНР предоставить как личные и компрометирующие данные, так и информацию о руководящем составе МЧС и других ведомствах силового блока, сообщила УФСБ
Дмитрий&nbsp;Костямин
Дмитрий Костямин (Фото: dnmchs.ru)

Служба безопасности Украины (СБУ), угрожая расправой над женой первого заместителя министра МЧС ДНР Дмитрия Костямина, требовала от него передать Киеву закрытую информацию. Об этом cообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По данным российской спецслужбы, супруга Костямина выехала в Харьков 1 марта на похороны матери и была задержана сотрудниками управления СБУ по Харьковской области. После этого Костямину начали поступать угрозы физической расправы над его женой.

Сотрудники СБУ требовали от российского чиновника предоставить личные и компрометирующие данные, а так же информацию о руководящем составе МЧС и других ведомствах силового блока. Взамен они обещали прислать ему записи голоса жены, следует из поступивших в распоряжение ТАСС аудиозаписи разговора.

Попытку вербовки первого замминистра МЧС ДНР удалось предотвратить УФСБ по региону. В результате проведенной российскими спецслужбами «оперативной игры» женщина была освобождена и выехала с территории Украины.

В ФСБ подчеркнули, что супруга Костямина отказалась сотрудничать с украинскими спецслужбами.

«На постоянной основе фиксируются вербовочные подходы к должностным лицам республики со стороны украинских спецслужб, сопровождающиеся запугиванием и шантажом», — сказал представитель УФСБ по ДНР.

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