Глава Росстата стал кандидатом на пост губернатора Рязанской области

Основным кандидатом на пост губернатора Рязанской области стал глава Росстата Павел Малков, рассказали источники РБК

Павел Малков (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Глава Росстата Павел Малков может покинуть свою должность. Он стал основным кандидатом на пост губернатора Рязанской области, рассказал РБК источник, знакомый с обсуждением вопроса. Малков может претендовать на любое губернаторское кресло, вероятность того, что он займет должность именно главы Рязанской области, есть, но возможны варианты — в свою очередь, утверждает федеральный чиновник, знакомый с обсуждениями.

Действующий глава Рязанской области Николай Любимов 10 мая объявил, что не будет баллотироваться на новый срок.

Малков родился 29 января 1980 года в Саратове.

В 2001 году окончил Саратовский государственный технический университет по специальности «программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». В 2004 году прошел профессиональную переподготовку в Поволжской академии государственной службы им. Столыпина по специальности «государственное и муниципальное управление».

С 2006 по 2009 год — заместитель министра экономического развития и торговли Саратовской области. В 2010 году стал главой комитета по информатизации Саратовской области. В 2012-м занял пост замдиректора

департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России.

В 2017–2018 годах — директор департамента государственного управления Министерства экономического развития.

Росстат возглавил в 2018 году.