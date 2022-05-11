Кадыров заявил о контроле военных над Факелом, Зарей и Мичуринцем
В ходе наступления на позиции украинской армии чеченские военные, участвующие в боевых действиях на Украине, совместно с силами ЛНР взяли под контроль несколько дачных поселков: Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кроме того, был «освобожден» пороховой завод «Заря». «В данный момент на освобожденных территориях проводятся оперативные мероприятия по зачистке разобщенных националистических группировок», — добавил он.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
По словам Кадырова, «внезапные наступательные действия» предприняли члены подразделения «Ахмат» и второй корпус Народной милиции ЛНР. «В результате наступательных действий уничтожены свыше 200 националистов, также выведено из строя более десяти единиц боевой техники», — написал он.
Cилы ЛНР совместно с российскими военными установили контроль практически над всей Луганской областью Украины (изначально фактические границы ЛНР не совпадали с историческими границами региона, в которых Россия признала независимость республики). Неподконтрольным остался один участок на западе области: от Северодонецка (блокирован) на севере до Попасной на юге (взята под контроль). На этой территории находится крупный город Лисичанск.
Взятые, по словам Кадырова, дачные поселки находятся около села Щедрищево, севернее Северодонецка, на границе подконтрольных ЛНР территорий.
Накануне Минобороны России заявило, что силы Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск «вышли на административную границу Луганской народной республики» в районе Попасной.
О взятии города Минобороны сообщало еще в середине марта. В начале мая Кадыров утверждал, что российские военные контролируют его на 80%.