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В десяти регионах сообщили о гибели военных на Украине

Двоих погибших — в Татарстане и Тюменской области — посмертно представили к ордену Мужества. Минобороны в последний раз официально сообщало о потерях российской армии в ходе спецоперации в конце марта
Фото: nagumanovtd / Telegram
Фото: nagumanovtd / Telegram

Власти Волгоградской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской, Саратовской, Тюменской, Челябинской областей, Ставропольского края и республик Татарстан и Башкирия сообщили о гибели военных, участвовавших в военной операции на Украине.

Константин Краснов
Константин Краснов (Фото: incident_nsk / VK)

В Новосибирске 1 мая попрощались с 22-летним младшим сержантом Константином Красновым, о его смерти НГС сообщили в военкомате. Краснов проходил срочную службу в 2018–2019 годах, а в 2020-м подписал контракт сроком на три года. Он погиб 22 апреля в селе Рубцы.

Прощание с Русланом Яздановым &nbsp;
Прощание с Русланом Яздановым   (Фото: nagumanovtd / Telegram)

В Альметьевске (Татарстан) прошло прощание с младшим сержантом Русланом Яздановым, передает «Альметьевск ТВ». Глава района Тимур Нагуманов присутствовал на церемонии и выразил соболезнования семье погибшего. Язданову было 27 лет, он поступил на военную службу по контракту в апреле 2016 года. Посмертно младшего сержанта наградили орденом Мужества.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Прощание с&nbsp;Ильёй Котенко
Прощание с Ильёй Котенко (Фото: Администрация Котельниковского района)

Под Волгоградом прошли похороны уроженца станицы Пугачевской старшего сержанта Ильи Котенко, рассказал порталу V1.RU глава Котельниковского района Сергей Понкратов. 34-летний Котенко служил командиром отделения.

Владислав Шумаков
Владислав Шумаков (Фото: ЦКС Дом Культуры «Радуга», пос. Тимирязевский)

Уроженец Челябинской области, 25-летний рядовой Владислав Шумаков погиб в ночь на 2 мая, его похоронили в поселке Тимирязевский, пишет 74.ru со ссылкой на вдову Ольгу и военный комиссариат. Шумаков заключил контракт на два года после окончания университета — вместо срочной службы. Действие контракта должно было завершиться в сентябре.

Алексей Юферов
Алексей Юферов (Фото: merbratsk / Telegram)

37-летний старший сержант из Братска (Иркутская область) Алексей Юферов погиб на Украине 25 апреля, прощание с ним состоялось 11 мая, сообщил мэр города Сергей Серебренников. С 2008 года служил по контракту командиром отделения в мотострелковой бригаде в Хабаровске.

Амиль Байрамов
Амиль Байрамов (Фото: Администрация Дергачевского района)

Администрация Дергачевского района Саратовской области сообщила о гибели Амиля Байрамова. По подсчетам регионального издания «Взгляд-инфо», к 22 апреля власти сообщили о гибели 49 уроженцев Саратовской области во время военной операции на Украине.

Максим Коробейников
Максим Коробейников (Фото: Администрация Сладковского района)

Глава администрации Сладковского района Тюменской области Александр Иванов рассказал, что в ходе спецоперации погиб уроженец села Сладково гранатометчик Максим Коробейников. Его похоронили 8 мая. Коробейникова представили посмертно к ордену Мужества.

Андрей Бритиков
Андрей Бритиков (Фото: sergienko_vs / Telegram)

И. о. главы Минераловодского городского округа Ставропольского края Вячеслав Сергиенко написал в своем Telegram-канале, что во время боевых действий на Украине погиб житель Минеральных Вод Андрей Бритиков.

Мухамадиев Марат
Мухамадиев Марат (Фото: Ильчинский сельсовет)

Уроженец села Ильчино Учалинского района Башкирии старший сержант Марат Мухамадиев погиб во время военной операции на Украине, церемония прощания с ним состоится 12 мая. Об этом местному изданию «Медиакорсеть» рассказали в районной администрации.

Минобороны России оценило безвозвратные потери украинской армии
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

В пресс-службе правительства Рязанской области агентству «Сорока» сообщили, что погиб уроженец региона — заместитель командира взвода разведывательной роты 137-го гвардейского парашютно-десантного полка Вячеслав Белоусов. Церемония прощания с ним состоялась 10 мая. Губернатор Николай Любимов выразил соболезнования близким погибшего.

Минобороны России раскрыло потери среди военных лишь два раза за время спецоперации. Последний раз, 25 марта, в ведомстве сообщили о 1351 погибшем и 3825 раненых.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина Новосибирская область Татарстан Волгоградская область Челябинская область Саратовская область Иркутская область Тюменская область Ставропольский край Башкирия Рязанская область ...
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