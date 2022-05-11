В десяти регионах сообщили о гибели военных на Украине
Власти Волгоградской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской, Саратовской, Тюменской, Челябинской областей, Ставропольского края и республик Татарстан и Башкирия сообщили о гибели военных, участвовавших в военной операции на Украине.
В Новосибирске 1 мая попрощались с 22-летним младшим сержантом Константином Красновым, о его смерти НГС сообщили в военкомате. Краснов проходил срочную службу в 2018–2019 годах, а в 2020-м подписал контракт сроком на три года. Он погиб 22 апреля в селе Рубцы.
В Альметьевске (Татарстан) прошло прощание с младшим сержантом Русланом Яздановым, передает «Альметьевск ТВ». Глава района Тимур Нагуманов присутствовал на церемонии и выразил соболезнования семье погибшего. Язданову было 27 лет, он поступил на военную службу по контракту в апреле 2016 года. Посмертно младшего сержанта наградили орденом Мужества.
Под Волгоградом прошли похороны уроженца станицы Пугачевской старшего сержанта Ильи Котенко, рассказал порталу V1.RU глава Котельниковского района Сергей Понкратов. 34-летний Котенко служил командиром отделения.
Уроженец Челябинской области, 25-летний рядовой Владислав Шумаков погиб в ночь на 2 мая, его похоронили в поселке Тимирязевский, пишет 74.ru со ссылкой на вдову Ольгу и военный комиссариат. Шумаков заключил контракт на два года после окончания университета — вместо срочной службы. Действие контракта должно было завершиться в сентябре.
37-летний старший сержант из Братска (Иркутская область) Алексей Юферов погиб на Украине 25 апреля, прощание с ним состоялось 11 мая, сообщил мэр города Сергей Серебренников. С 2008 года служил по контракту командиром отделения в мотострелковой бригаде в Хабаровске.
Администрация Дергачевского района Саратовской области сообщила о гибели Амиля Байрамова. По подсчетам регионального издания «Взгляд-инфо», к 22 апреля власти сообщили о гибели 49 уроженцев Саратовской области во время военной операции на Украине.
Глава администрации Сладковского района Тюменской области Александр Иванов рассказал, что в ходе спецоперации погиб уроженец села Сладково гранатометчик Максим Коробейников. Его похоронили 8 мая. Коробейникова представили посмертно к ордену Мужества.
И. о. главы Минераловодского городского округа Ставропольского края Вячеслав Сергиенко написал в своем Telegram-канале, что во время боевых действий на Украине погиб житель Минеральных Вод Андрей Бритиков.
Уроженец села Ильчино Учалинского района Башкирии старший сержант Марат Мухамадиев погиб во время военной операции на Украине, церемония прощания с ним состоится 12 мая. Об этом местному изданию «Медиакорсеть» рассказали в районной администрации.
В пресс-службе правительства Рязанской области агентству «Сорока» сообщили, что погиб уроженец региона — заместитель командира взвода разведывательной роты 137-го гвардейского парашютно-десантного полка Вячеслав Белоусов. Церемония прощания с ним состоялась 10 мая. Губернатор Николай Любимов выразил соболезнования близким погибшего.
Минобороны России раскрыло потери среди военных лишь два раза за время спецоперации. Последний раз, 25 марта, в ведомстве сообщили о 1351 погибшем и 3825 раненых.