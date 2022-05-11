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Минобороны заявило об уничтожении 14 складов боеприпасов на Украине

Российские ракетные войска и артиллерия ночью поразили 407 мест скопления живой силы и военной техники вооруженных сил Украины, уничтожены 13 пунктов управления, заявили в Минобороны России во время брифинга.

Уничтожены также 14 складов боеприпасов и четыре позиции зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Оса-АКМ». «В результате ударов уничтожены более 280 националистов, выведено из строя 59 единиц военной техники», — утверждают в ведомстве.

Авиация России поразила 93 объекта и 69 районов скопления сил ВСУ, три склада боеприпасов и два пункта управления, продолжили в министерстве. Российские средства ПВО уничтожили за ночь девять беспилотников, из их — четыре, которые сбили близ Балаклеи в Харьковской области, один Bayrakter-TB2 близ Архангельского Николаевского области, три около Рубежного в ЛНР и еще один неподалеку от Архангельского в Николаевской области.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Минобороны России заявило о выходе сил ЛНР на административную границу
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Фото:Александр Река / ТАСС

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