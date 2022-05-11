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Süddeutsche Zeitung сообщила о задержании яхты Ахмедова в Гамбурге

В апреле бизнесмен попал под санкции ЕС, cогласно санкционному законодательству, его имущество должно быть заморожено. Стоимость яхты Luna оценивается более чем в $400 млн
Фото: TheYachtPhoto / Global Look Press
Фото: TheYachtPhoto / Global Look Press

В Гамбурге из-за санкций задержали яхту Luna бизнесмена Фархада Ахмедова, пишет Süddeutsche Zeitung.

По ее информации, Федеральное ведомство уголовной полиции Германии до этого установило связь Ахмедова с трастом в Лихтенштейне, через который он владеет яхтой. Судно было задержано в рамках закона о санкциях, который предписывает заморозить все активы попавших в черные списки лиц. РБК направил запрос представителю Ахмедова.

Forbes оценивает состояние бизнесмена в $1,7 млрд. Он попал в санкционные списки ЕС в апреле.

Forbes сообщил о конфискации властями Гамбурга яхты Усманова
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Фото:Clive Brunskill / Getty Images

115-метровая яхта Luna была построена на верфи Lloyd Werft в Германии в 2010 году. Изначально ее владельцем был бизнесмен Роман Абрамович, но в 2014 году он продал яхту Ахмедову, писал Forbes. По данным Superyacht Fan, тогда Ахмедов купил судно за $300 млн, после чего его отправили на ремонт в Бремерхафен. Там яхту удлинили на 2 м, перекрасили и заменили двигатели. Reuters оценивает ее стоимость в $436 млн, Bloomberg — в $492 млн.

В 2018 году суд Лондона постановил арестовать Luna из-за бракоразводного процесса Ахмедова для обеспечения выплат бывшей жене бизнесмена Татьяне. Тогда миллиардер переместил ее в Дубай и пытался укрыть от правосудия, писал Bloomberg. Яхта была под арестом более года, позднее его сняли, признав незаконным.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
яхта Фархад Ахмедов Гамбург санкции Имущество
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