МВД объявило в розыск Марию Алехину

Участницу Pussy Riot Марию Алехину объявили в розыск. Ранее суд постановил заменить ей домашний арест по «санитарному делу» на реальный срок. По приговору в заключении она должна провести оставшийся 21 день

Мария Алехина (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Марию Алехину, следует из базы данных министерства. Ее разыскивают по статье УК, однако номер статьи не уточняется.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД, обратился за комментарием к адвокату Алехиной Даниилу Берману.

В сентябре 2021 года суд приговорил Марию Алехину к году ограничения свободы по так называемому санитарному делу, признав ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм на митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального (ст. 33 и ч. 1 ст. 236 УК).

Согласно приговору, Алехиной не разрешалось покидать место жительства с 22:00 до 6:00, а также менять место пребывания, работы или учебы без согласования с надзорными органами, выезжать из столицы и посещать массовые мероприятия. После приговора Алехину несколько раз задерживала полиция. В частности, в июле 2021 года, когда, по ее словам, она вышла из дома, чтобы сделать прививку от коронавируса. Тогда ее арестовали за неповиновение полиции и отправили в спецприемник на 15 дней. В конце февраля Алехину задержали в Москве на выходе от инспектора ФСИН, где она должна отмечаться после «санитарного дела», рассказывал РБК адвокат Даниил Берман.

В начале апреля Алехина написала в Instagram (владелец социальной сети, компания Meta признана экстремистской и запрещена в России), что в знак протеста срезала электронный браслет слежения, который ее обязали носить. Всего, по ее словам, за год ее задерживали шесть раз, в спецприемниках она провела в общей сложности 90 дней. В конце марта Алехина в очередной вышла из спецприемника. По ее словам, во ФСИН посчитали это «злостным нарушением» условий приговора и решили заменить домашний арест на реальный срок.

21 апреля Пресненский районный суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил наказание для Алехиной — с ограничения на лишение свободы, сроком в 21 день (неотбытый срок по «санитарному делу»). По словам адвоката Алехиной Даниила Бермана, суд счел срезание браслета «злостным невыполнением решения суда». Срок наказания будут исчислять от момента фактического задержания Алехиной. Адвокат говорил, что Алехина планирует обжаловать это решение.