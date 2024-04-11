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Военная операция на Украине ,  
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Кадры уничтожения украинского десанта на Тендровской косе

Сюжет
Военная операция на Украине

Кадры уничтожения украинского десанта на Тендровской косе
Video

Сотрудники ФСБ и Минобороны уничтожили украинских десантников, которые пытались высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. В ФСБ сообщили, что десант уничтожили, а одного военного по имени Евгений Горин взяли в плен. Он сообщил, что проходил подготовку в военном лагере в Великобритании неподалеку от города Солсбери.

На кадрах, которые опубликовала ФСБ, видна лодка десантников, оружие, которое нашли у них. Также показаны кадры ударов по лодке. На видео виден маяк со следами обстрела.

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Теги
ФСБ ВСУ десант Россия
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