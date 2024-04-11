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Военная операция на Украине ,  
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Пожар на уничтоженной под Киевом ТЭС. Видео

Кадры пожара на уничтоженной под Киевом ТЭС
Сюжет
Военная операция на Украине

Пожар на уничтоженной под Киевом ТЭС. Видео
Video

Под Киевом уничтожена самая мощная действующая электростанция в регионе — Трипольская ТЭС. Там после взрыва возник пожар в турбинном цехе. «Центрэнерго» из-за пожара потеряло 100% генерации.

Трипольская тепловая электростанция была введена в эксплуатацию в 1969 году. По данным портала Energybase, ее установленная мощность составляет 1,8 тыс. МВт, а вместе со всеми электрогенерирующими предприятиями номинальная мощность составляет 3,6 тыс. МВт.

Это самая мощная электростанция в Киевской области.

В качестве основного топлива на ТЭС используется уголь, вспомогательными ресурсами являются мазут и природный газ.

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Трипольская тепловая электрическая станция в Киевской области

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Теги
ТЭС пожары Киев
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На Украине сообщили о повреждении двух ТЭС и двух подземных хранилищ газа
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На Украине сообщили о повреждении двух ТЭС
Политика
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