Пожар на уничтоженной под Киевом ТЭС. Видео

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Под Киевом уничтожена самая мощная действующая электростанция в регионе — Трипольская ТЭС. Там после взрыва возник пожар в турбинном цехе. «Центрэнерго» из-за пожара потеряло 100% генерации.

Трипольская тепловая электростанция была введена в эксплуатацию в 1969 году. По данным портала Energybase, ее установленная мощность составляет 1,8 тыс. МВт, а вместе со всеми электрогенерирующими предприятиями номинальная мощность составляет 3,6 тыс. МВт.

Это самая мощная электростанция в Киевской области.

В качестве основного топлива на ТЭС используется уголь, вспомогательными ресурсами являются мазут и природный газ.