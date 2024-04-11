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Политика ,  
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Силовики объяснили режим контртеррористической операции в Нальчике

НАК: вооруженные люди в Нальчике отказались сдаться и открыли огонь
В НАК сообщили, что спецназ заблокировал вооруженных людей, открывших огонь по силовикам на предложение сдаться. Рано утром в части Нальчика и Черекского района ввели режим КТО
Фото: Владимир Жабрико / URA.RU / ТАСС
Фото: Владимир Жабрико / URA.RU / ТАСС

Спецназ ФСБ заблокировал вооруженных людей на территории садового товарищества «Насып» в Нальчике, они отказались сдаться и открыли огонь по силовикам, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.

«Координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб НАК. О ходе развития обстановки будет сообщено дополнительно», — добавили в комитете.

В Нальчике ввели режим контртеррористической операции
Политика
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / ТАСС

Утром 11 апреля оперштаб региона сообщил, что в части Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарской Республики введен режим контртеррористической операции (КТО). Он действует с 5:12 мск.

В предыдущий раз режим КТО вводили 31 марта в Каспийске, а также Ленинском и Советском районах Махачкалы. Тогда спецназ задержал трех человек, причастных к террористической деятельности. При обыске у них нашли автоматическое оружие, боеприпасы и самодельную бомбу.

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Теги
Андрей Гатинский, София Шошина София Шошина
Нальчик режим КТО контртеррористическая операция ФСБ
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