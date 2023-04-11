Трутнев сообщил о неудаче в пропаганде привлекательности Дальнего Востока

Полпред в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что дальневосточные регионы имеют много преимуществ — например, в плане трудоустройства и экологии, однако донести эту информацию до населения остальной России пока не получается

Южно-Сахалинск (Фото: Андрей Чепакин / ТАСС)

Дальний Восток обладает рядом преимуществ по сравнению с другими российскими регионами, но донести это до граждан страны пока не удается, заявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время совещания по теме формирования привлекательного образа ДФО.

«Дальний Восток обладает целым рядом преимуществ с точки зрения экологии, с точки зрения богатства природы, с точки зрения тех же самых создающихся рабочих мест и, соответственно, возможных вакансий, возможности начать здесь свою карьеру и быть успешным. В то же самое время должен честно сказать, что донести это на широкую аудиторию у нас пока не очень получается», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Полпред добавил, что перед властями стоит задача создания «привлекательного образа» Дальнего Востока, но как ее реализовать, понимания нет. Он пояснил, что каждый регион здесь чем-то отличается от другого, поэтому главы субъектов соберут характеристики и предложения по своим регионам, полпредство же будет решать, как донести их до всего населения России.

6 апреля на встрече с депутатами Государственной думы премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о мерах по обеспечению притока населения на Дальний Восток. Среди них — выделение из Фонда национального благосостояния до 80 млрд руб. для повышения доступности арендного жилья; расширение Владивостока за счет города-спутника (он так и будет называться — Спутник); создание новых культурных центров и центров малого и среднего предпринимательства; увеличение количества бюджетных мест в вузах. Всего по данному вопросу реализуется 11 стратегических инициатив.