Более 20 ростовских полицейских заподозрили в создании преступной группы

Преступное сообщество действовало в Ростове-на-Дону с 2015-го, им руководил бывший замначальника местной полиции Дмитрий Рыбалко. По данным СК, злоумышленники собирали с местных бизнесменов плату от ₽3 тыс. до ₽50 тыс. в месяц

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

В Ростовской области возбуждено дело в отношении сотрудников МВД, подозреваемых в организации и участии в преступном сообществе, а также получении взятки, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

По данным следствия, преступное сообщество действовало с июля 2015 года по настоящее время в Ростове-на-Дону, им руководил бывший замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России Дмитрий Рыбалко. В группировку входили как должностные лица местного МВД, так и жители региона, отметили в СК.

«Преступная организация создана для совершения коррупционных преступлений с целью получения взяток за непривлечение к административной и иной ответственности лиц, осуществляющих торговую деятельность в сфере потребительского рынка на территории города Ростова-на-Дону, у которых имелись явные признаки административных и иных правонарушений», — говорится в сообщении ведомства.

Так, руководителем преступного сообщества была установлена минимальная сумма, от 3 тыс. до 50 тыс. руб. в месяц, которую руководители структурных подразделений преступного сообщества получали от предпринимателей и передавали Рыбалко в конце каждого месяца. Таким образом участники преступного сообщества получили взятки на общую сумму не менее 25 млн руб., подчеркнули в СК.

Помимо Рыбалко по делу проходят более 20 человек, среди которых руководитель отдела полиции № 8 УМВД России по Ростову-на-Дону Алексей Абакумов, Николай Щитов, Сергей Ляпкин, Сергей Сунгуртян и др. «Сейчас совместно с ГУСБ МВД России проводятся более 40 обысков по местам службы и жительства подозреваемых», — уточнили в ведомстве.

По словам источника «Блокнота», возбуждено около 15 уголовных дел, а общий ущерб оценивается в 25 млн руб.

В марте ФСБ задержала генерала ФТС Александра Беглова и майора Александра Алеева по подозрению в получении 3,8 млн руб. от двух бизнесменов. При обысках у них изъяли более 40 млн руб., документы и часы, рассказывал источник РБК.

В тот же день суд арестовал их по ходатайству следователя. В отношении Алеева завели дело по ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), а против Беглова — по ч. 6 ст. 290, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК (получение взятки в особо крупном размере и посредничество во взяточничестве).

Согласно информации на сайте ФТС, Беглов стал заместителем начальника Центрального таможенного управления — начальником службы федеральных таможенных доходов в октябре 2015 года. С 2011 года он служит в таможенных органах, был награжден медалями «За службу в таможенных органах» II и III степеней, «За усердие» и ведомственной наградой «Дмитрий Бибиков».