Кадыров предложил простить долг Чечни за газ на ₽9 млрд

Чеченский лидер напомнил, что Россия уже списывала долги, и предложил также решить вопрос с задолженностью 9 млрд руб. за газ. Верховный суд Чечни отменил решение о их списании и обязал «дочку» «Газпрома» провести аудит

Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики об отмене списания долгов населения за газ. В беседе с журналистами чеченский лидер уточнил, что, отменив списание долгов, суд вынес решение, которое поможет навести порядок в этом вопросе, сообщает пресс-служба правительства Чечни.

Как уточнил Кадыров, судом установлено, что ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» в течение шести лет не проводило инвентаризацию активов и обязательств. Суд постановил провести такую инвентаризацию, уточнил он.

По словам Кадырова, во время военных действий газопроводные сети ЧР «были практически полностью разрушены». «Газ просто пропадал в никуда, горел в гигантских факелах, возникших при попадании бомб и снарядов», — сказал чеченский лидер, подчеркнув, что тогда же «полностью отсутствовала возможность контролировать потребление газа». «В ходе этих военных кампаний Чечня, ее народ, вся Россия понесли огромные, невосполнимые потери. Они просто не поддаются подсчету», — сказал глава республики.