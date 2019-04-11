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Политика ,  
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Кадыров предложил простить долг Чечни за газ на ₽9 млрд
Чеченский лидер напомнил, что Россия уже списывала долги, и предложил также решить вопрос с задолженностью 9 млрд руб. за газ. Верховный суд Чечни отменил решение о их списании и обязал «дочку» «Газпрома» провести аудит
Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики об отмене списания долгов населения за газ. В беседе с журналистами чеченский лидер уточнил, что, отменив списание долгов, суд вынес решение, которое поможет навести порядок в этом вопросе, сообщает пресс-служба правительства Чечни.

Как уточнил Кадыров, судом установлено, что ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» в течение шести лет не проводило инвентаризацию активов и обязательств. Суд постановил провести такую инвентаризацию, уточнил он.

Общество
Суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ на ₽9 млрд

По словам Кадырова, во время военных действий газопроводные сети ЧР «были практически полностью разрушены». «Газ просто пропадал в никуда, горел в гигантских факелах, возникших при попадании бомб и снарядов», — сказал чеченский лидер, подчеркнув, что тогда же «полностью отсутствовала возможность контролировать потребление газа». «В ходе этих военных кампаний Чечня, ее народ, вся Россия понесли огромные, невосполнимые потери. Они просто не поддаются подсчету», — сказал глава республики.

Общество
«Газпром» назвал несправедливостью решение списать долги в Чечне

Кадыров подчеркнул, что республика была восстановлена «в небывало короткие сроки» и «огромная заслуга в этом и федерального центра». «И теперь настало время всерьез разобраться и с приписываемыми Чечне долгами за газ. В первую очередь следует выяснить, каким образом и по каким параметрам определялась эта сумма задолженности», — указал Кадыров.

Он также привел в пример случаи, когда Россия прощала долги другим государствам и выразил надежду, что подобная практика распространится и на Чечню. «Чечня и ее народ надеются, что в силу сложившихся особых обстоятельств государство и компания пойдут им навстречу», — сказал Кадыров. «Во всем мире существует практика прощения долгов, в том числе межгосударственная», — напомнил он.

В среду Верховный суд Чечни отменил решение районного суда о списании с населения задолженности за газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Грозный». Списать долги просила чеченская прокуратура. Ведомство посчитало взыскание задолженн​ости «безнадежным» из-за завершения исковой давности. «Газпром», комментируя решение суда первой инстанции, назвал его несправедливым по отношению к добросовестным плательщикам.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Рамзан Кадыров, Чечня, долги
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