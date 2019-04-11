В Кремле наградили Стаса Михайлова и Кристину Потупчик

В Кремле наградили Стаса Михайлова и Кристину Потупчик

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко вручил в среду государственные награды и грамоты политикам, культурным и общественным деятелям. В числе награжденных — певец Стас Михайлов и блогер Кристина Потупчик

Стас Михайлов (Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС)

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко в среду, 10 апреля, провел в Кремле церемонию вручения госнаград. Об этом РБК рассказали два участника мероприятия. Церемония проходила в закрытом режиме.

Награждены были порядка 50 человек, вручались ордена, почетные грамоты и благодарности президента, сообщил один из собеседников РБК. Среди награжденных — депутаты, сенаторы, общественные и культурные деятели, блогеры.

Певец Стас Михайлов получил благодарность президента, экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов — почетную грамоту президента, рассказал РБК еще один участник церемонии. Директор Стаса Михайлова Александр Бениш подтвердил РБК, что певец действительно был Кремле. Характер награды и причину ее вручения Бениш уточнить затруднился.

Блогер Кристина Потупчик получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, рассказал один из собеседников РБК. Факт награждения Потупчик подтвердил ее знакомый. Потупчик не ответила на звонок и сообщение РБК.

Вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников получил орден Дружбы, рассказал один из участников церемонии. Эту информацию РБК подтвердили в аппарате Мельникова.