Reuters узнал о планах Трампа перерабатывать ископаемые на военных базах

План Трампа направлен против доминирования Китая в сфере переработки ископаемых, таким образом получится обойти некоторые ограничения. Неделей ранее президент пообещал «исторические шаги по значительному расширению производства»

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп планирует построить предприятия по переработке полезных ископаемых на американских военных базах, указ может быть подписан в среду, 12 марта, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Кроме того, республиканец намерен назначить «царя минералов» — чиновника, ответственного за конкретный вопрос, аналогично «царю границы» и «царю энергии», рассказал источник агентства. Планы могут измениться, подчеркнули собеседники.

Пентагон контролирует около 12 млн га земли. Таким указом Трамп обеспечит перерабатывающие предприятия достаточным количеством территории, избежав спорных ситуаций, возникающих из-за протестов местных жителей, где планируется построить новые заводы. Кроме того, так правительству не придется покупать новую землю или использовать территории, принадлежащие другим министерствам.

План Трампа направлен на противодействие контролю Китая над критически важными полезными ископаемыми, сейчас Пекин является главным поставщиком переработанных ресурсов, из которых США производят истребители, подводные лодки и боеприпасы.

Неделю назад, 4 марта, Трамп заявил о важности переработки ресурсов в своем обращении к Конгрессу. «Позже на этой неделе я также предприму исторические шаги по значительному расширению производства важнейших минералов и редкоземельных элементов здесь, в США», — пообещал президент.

В начале февраля Китая ужесточил экспортный контроль на поставки пяти ключевых видов полезных ископаемых: вольфрам, теллур, висмут, молибден и индий.