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Военная операция на Украине ,  
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Последствия атаки дронов в Подмосковье. Фото

Последствия ударов дронов в Московской области попали на фото
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram

В Московской области обломками дронов повреждены 3 дома, следует из сообщения, которое опубликовал губернатор области Андрей Воробьев. Он также показал последствия ударов из Видного и Домодедово.

На фотографиях — повреждения домов ул. Фокина, д. 6, Западный квартал, д. 5к1, д. Сапроново, д. 6к2, ЖК «Пригород Лесное» в Видном, а также — парковка рядом с производственным комплексом компании «Мираторг» в с. Ям, куда упал беспилотник.

Также были повреждены 7 квартир на Северном шоссе, 6 в Раменском.

По словам губернатора, в Видном во время ударов дронов пострадали 6 человек, в Домодедово — 2 человека, в Раменском — 5 человек. Есть один погибший.

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Фото:Минобороны России / Global Look Press

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