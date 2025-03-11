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Военная операция на Украине ,  
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В Калужской области беспилотник повредил окна жилого дома

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Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Калужской области силами ПВО были уничтожены 8 беспилотников за ночь, сообщает администрация региона.

По словам губернатора Владислава Шапши, два БПЛА уничтожены в Кировском районе, один — в Сухиничском, три — в Перемышльском районе, один — в Тарусском районе и один — в Жуковском районе. По предварительным данным, пострадавших нет.

«В Перемышльском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание строения. В Жуковском районе были повреждены окна в жилом доме», — сообщил губернатор.

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Последний раз губернатор сообщал об атаке дронов 25 февраля — тогда был сбит БПЛА в Кировском районе.

В ночь на 11 марта крупнейшей атаке дронов подвергся столичный регион. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, всего сбиты 69 дронов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщил об одном погибшем и трех пострадавших при атаке БПЛА на регион.

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Теги
БПЛА дроны Калужская область Владислав Шапша
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