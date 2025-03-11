В Видном и Домодедово рассказали о последствиях атаки дронов

В Видном повреждена кровля дома, а в Домодедово на парковке «Мираторга» начался пожар, нет движения поездов в сторону Москвы и обратно. Силы ПВО сбили 69 дронов, погиб человек

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В подмосковном Видном в результате атаки беспилотников повреждена кровля дома, сообщил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов. По его словам, пострадавших нет.

Каторов сообщил, что находится на улице Фокина, власти организовали поквартирный обход,

В Домодедово произошло возгорание на парковке «Мираторга», рассказала глава городского округа Евгения Хрусталева. «Нет движения поездов через железнодорожную станцию Домодедово как в сторону Москвы, так и в область», — написала она.

Всего минувшей ночью ПВО сбила 69 дронов, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Ранее он рассказывал, что упавшие обломки «незначительно повредили» кровлю дома на Домодедовской улице.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об одном погибшем и трех раненых в Видном и селе Ям в округе Домодедово. В Раменском обломки упали на многоквартирный дом на Северном шоссе, повреждения получили семь квартир, эвакуированы 12 человек.

На этом фоне в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковском ввели ограничения на полеты.