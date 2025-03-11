 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Видном и Домодедово рассказали о последствиях атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
В Видном повреждена кровля дома, а в Домодедово на парковке «Мираторга» начался пожар, нет движения поездов в сторону Москвы и обратно. Силы ПВО сбили 69 дронов, погиб человек

В Видном и Домодедово рассказали о последствиях атаки дронов
Video

В подмосковном Видном в результате атаки беспилотников повреждена кровля дома, сообщил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов. По его словам, пострадавших нет.

Каторов сообщил, что находится на улице Фокина, власти организовали поквартирный обход,

В Домодедово произошло возгорание на парковке «Мираторга», рассказала глава городского округа Евгения Хрусталева. «Нет движения поездов через железнодорожную станцию Домодедово как в сторону Москвы, так и в область», — написала она.

В Подмосковье человек погиб в результате атаки дронов
Политика

Всего минувшей ночью ПВО сбила 69 дронов, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Ранее он рассказывал, что упавшие обломки «незначительно повредили» кровлю дома на Домодедовской улице.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об одном погибшем и трех раненых в Видном и селе Ям в округе Домодедово. В Раменском обломки упали на многоквартирный дом на Северном шоссе, повреждения получили семь квартир, эвакуированы 12 человек.

На этом фоне в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковском ввели ограничения на полеты.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Домодедово Видное Подмосковье беспилотники дроны
Материалы по теме
Средства РЭБ подавили беспилотник в Тульской области
Политика
В Шереметьево и Внуково приостановили полеты на фоне атаки дронов
Общество
Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 69
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 95,44 (-1,42) Инвестиции, 10 мар, 18:07 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 88,39 (-0,75) Инвестиции, 10 мар, 18:07
Экс-президента Филиппин Дутерте задержали в аэропортуПолитика, 07:44
В Белгородской области 36 поселений остались без света после атаки дронаПолитика, 07:34
В Домодедово сообщили о приостановке движения поездов в МосквуПолитика, 07:33
В Подмосковье человек погиб в результате атаки дроновПолитика, 07:31
Банки втрое нарастили продажи ипотечных долгов коллекторамФинансы, 07:30
В Видном и Домодедово рассказали о последствиях атаки дроновПолитика, 07:23
В Шереметьево и Внуково приостановили полеты на фоне атаки дроновОбщество, 07:17
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 69Политика, 07:12
Тщетный зов. Почему релоканты не вернутся после заключения мираPro, 07:00
С чем США и Украина подошли к переговорам в Саудовской АравииПолитика, 07:00
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 06:56
Пропалестинские хакеры взяли на себя ответственность за кибератаку на XПолитика, 06:54
Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 65Общество, 06:42
Администрация Трампа запустила приложение для «самодепортации» мигрантовПолитика, 06:30